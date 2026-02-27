Tragedia in Valtellina ieri mattina, quando una valanga ha travolto due scialpinisti sul Monte Cornaccia. Ecco chi sono le due giovani vittime.

Tragedia in montagna, valanga travolge due scialpinisti sul Monte Cornaccia

Sul versante sud-ovest del Monte Cornaccia, nel territorio di Valdidentro, in Valtellina, ieri mattina, giovedì 26 febbraio 2026, intorno alle ore 10.20, una valanga ha travolto due scialpinisti, un uomo e una donna. Subito è scattato l’allarme con l’intervento del Soccorso Alpino, dei Vigili del Fuoco e degli elicotteri decollati da Sondrio e Bergamo, ma non hanno potuto fare altro che recuperare i corpi senza vita dei due scialpinisti. Secondo le prime ricostruzioni, i due sarebbero stati travolti da un cornicione di neve ceduto sotto i loro piedi a una altitudine di quasi 3.000 metri.

Valanga in Valtellina, identificati i corpi dei due scialpinisti morti sul Monte Cornaccia

Sono stati identificati i corpi dei due scialpinisti morti sul Monte Cornaccia dopo essere stati travolti da una valanga. Si tratta della 28enne ex azzurra dello sci alpino Marika Mascherona, di Bormio, specialista dello slalom speciale, aveva gareggiato in Coppa Europa, nel 2022 si era piazzata al quattordicesimo posto nella gara di Hasliberg. Dopo il ritiro era diventata maestra di sci a Bormio e seguiva gli atleti della categoria Children. L’altra vittima è il 26enne Alberto De Maron.