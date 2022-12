Giuseppe Valditara torna sul Reddito di Cittadinanza solo a studi completati, il ministro di Istruzione e Merito aveva già detto la sua sul sussidio del Movimento 5 Stelle ma ha voluto ribadire la sua idea che aveva già suscitato polemiche.

Valditara crede fermamente nella possibilità di dare il sussidio del Reddito di Cittadinanza solo a chi ha portato a termine gli studi.

Valditara torna sul Reddito di Cittadinanza

Ha detto il ministro: “La scuola di cittadinanza presuppone quella capacità della scuola di includere e valorizzare i talenti di ciascuno e nel contempo è la scuola che non disperde nessuno, inducendo i ragazzi a completare l’obbligo scolastico: di qui la mia proposta di consentire il reddito di cittadinanza soltanto a quei ragazzi che abbiano espletato l’obbligo scolastico“.

E ancora: “Vogliamo che i ragazzi possano avere gli strumenti per farcela nella vita, così come vogliamo affrontare il tema di quanti non cercano lavoro, che non frequentano l’università né un corso di formazione”.

“Lo abbiano purché si formino però”

“Non è giusto che abbiano il reddito di cittadinanza, lo abbiano purché si formino e cerchino di costruirsi un futuro dignitoso”. Poi la chiosa del ministro della Lega: “Si tratta di ragazzi dai 18 ai 29 anni cui il nostro sistema mette a disposizione le scuole per gli adulti e corsi di formazione.

Incoraggiamo anche con dei finanziamenti a creare le premesse perché un ragazzo possa farcela nella vita”.