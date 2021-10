Valentina Nulli Augusti concorrente del GF Vip 6? L’indiscrezione

Valentina Nulli Augusti sarà una nuova concorrente del GF Vip? L'indiscrezione è diventata sempre più insistente in rete.

Valentina Nulli Augusti entrerà nella casa del GF Vip? L’ex volto di Temptation Island è già apparsa due volte all’interno dello show e in entrambi i casi il programma ha raggiunto un doppio picco d’ascolti.

Valentina Nulli Augusti al GF Vip

Secondo indiscrezioni Valentina Nulli Augusti potrebbe presto entrare al GF Vip in qualità di nuova concorrente. L’indiscrezione è diventata sempre più insistente dopo che lo show di Signorini ha raggiunto il picco d’ascolti durante le ospitate dell’ex fidanzata di Tommaso Eletti all’interno del programma. In un primo caso Valentina era entrata per un confronto con il suo ex e a seguire per scontrarsi con alcuni dei concorrenti che avevano parlato male di lei.

L’ex volto di Temptation Island per il momento non ha confermato le voci in merito alla sua possibile partecipazione all’interno dello show.

Valentina Nulli Augusti: Gabriele Parpiglia

Per il momento anche Gabriele Parpiglia sembra aver smentito la possibilità che Valentina Nulli Augusti entri a far parte del cast dello show: “Innanzitutto bisogna dire una cosa. Che il punto in cui Valentina è andata in onda segnava, nella curva dello share uno dei punti più alti.

Questo non è un dato che va sottovalutato. Sia la prima volta che la seconda. Questo ci porta a pensare che il pubblico con Valentina ha preso il traino di Temptation Island, e non con Tommaso che dentro la Casa, anche per la giovane età, non ha dato quello che doveva dare. Ecco, se voi ora mi state per caso chiedendo, io lavoro anche al Grande Fratello, se per caso Valentina entrerà come concorrente della Casa, ti dico assolutamente no”, ha dichiarato.

Valentina Nulli Augusti: lo sfogo di Katia Ricciarelli

Senza dubbio Valentina Nulli Augusti non si è guadagnata la simpatia di Katia Ricciarelli, che infatti ne ha dette di tutti i colori sul suo conto: “Se quella fosse entrata dentro l’avremmo fatta davvero nera. […] Quello che ha detto non mi è piaciuto. Perché dire che è una casa di vipere non va bene. Non mi è piaciuta proprio per quello che ha detto. Ma la faccia di Tommy? Tenera, emozionata, da ragazzino, da bambino, non la dimenticherò mai più. Mi ero affezionata tanto a lui. Per me se tornasse sarei molto contenta. Mentre quella Valentina proprio no”, aveva tuonato la cantante lirica ed ex moglie di Pippo Baudo.