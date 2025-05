Un milione e mezzo di euro. Questa la cifra con cui Valeria Marini ha messo in vendita il suo appartamento di Corso Como a Milano. La notizia, diffusa dal settimanale Oggi, solleva diverse domande. Ma dietro questa decisione c’è un obiettivo chiaro: aiutare sua madre, Gianna Orrù, che sta affrontando un periodo difficile a causa di una grave truffa.

Valeria Marini e la vendita dell’immobile per una causa importante

La showgirl, che attualmente vive a Roma in un appartamento affacciato su Piazza di Spagna, ha sempre amato circondarsi di eleganza. Il suo appartamento romano, noto per l’arredo barocco, è stato più volte protagonista nelle riviste di design . Ma negli ultimi anni, Valeria Marini ha anche investito in altre proprietà, come l’appartamento milanese, che è stato il suo punto di riferimento durante i soggiorni a Milano. La casa di Corso Como, di circa 130 metri quadrati, è ora sul mercato per un milione e mezzo di euro. Ma la vera ragione della vendita potrebbe risiedere nei problemi economici di sua madre, vittima di una truffa che l’ha lasciata con pesanti difficoltà finanziarie.

Il difficile rapporto tra Valeria Marini e sua madre Gianna

Nonostante il gesto, la relazione tra Valeria Marini e sua madre Gianna almeno in passato non è stata delle migliori. Le due donne, infatti, sono distanti da tempo e, nonostante vari tentativi di riavvicinamento — come quello durante Domenica In con Mara Venier — la frattura sembra difficile da colmare. Recentemente, anche Adriana Volpe ha cercato di mediare, proponendo un viaggio “riparatore”, ma senza successo. L’aiuto economico, quindi, potrebbe rappresentare più di un semplice atto materiale, ma anche un tentativo, in un momento di difficoltà, di fare qualcosa per la madre, pur se i legami affettivi restano tesi.