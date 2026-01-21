Valeria Marini in diretta tv durante il primo scontro con Pierluigi Diaco a Bella Ma’ aveva affermato: “La mia Posta del Cuore la vedrete sui miei social, ma poi mi vedrete altrove, farò un’altra cosa“. La showgirl infatti presto potrebbe dare l’avvio ad un progetto importante con la più nota piattaforma di streaming al mondo, come si legge nel portale Biccy.it.

Valeria Marini su Netflix con una docuserie?

Stando a quello che Giuseppe Candela avrebbe rivelato sul nuovo numero del settimanale Chi, la showgirl avrebbe iniziato a lavorare a una docuserie sulla sua vita, disponibile prossimamente su Netflix. “Per Valeria Marini una docuserie sulla sua vita. “Una vita stellare”: così la definirebbe lei. – si legge su Chi – Carriera, alti e bassi, grandi amori e un matrimonio annullato. Tante le cose da raccontare, non a caso la showgirl starebbe lavorando a una docuserie sulla sua vita per la piattaforma Netflix. Un progetto ancora in fase embrionale a cui la soubrette, però, tiene parecchio”. Dopo Unica di Ilary Blasi, Il Supervissuto di Vasco Rossi e Io Sono Notizia di Fabrizio Corona, potremmo aspettarci Vita Stellare firmata Valeria Marini.

Valeria Marini pronta a raccontarsi su Netflix? Dalla carriera all’annullamento del matrimonio

Stando a quanto si legge nel settimanale Chi, l’annullamento del matrimonio potrebbe essere uno degli argomenti che verranno affrontati nella docuserie di Valeria Marini. Il 5 maggio del 2013 la showgirl si è unita in matrimonio con l’allora 56enne imprenditore Giovanni Cottone, seppure già dal giorno successivo l’uomo sarebbe cambiato completamente a detta della Marini. Nel 2014 la soubrette ha dichiarato: “Lui ha cambiato atteggiamento dal mattino dopo. Gianni spariva, mi diceva che era in un posto e poi scoprivo che era andato in un altro. I suoi guai finanziari li ho scoperti dalla rassegna stampa di Google. E, beninteso, non erano nemmeno un ostacolo. L’ho aiutato economicamente: ci siamo sposati nella buona e nella cattiva sorte. Ma questa sorte non la conoscevo neppure io. Sono stata ingannata“. Nell’intervista concessa al Corriere della Sera dodici anni fa l’ex gieffina avrebbe anche affermato di star cercando un nuovo compagno: “La fisicità è la cosa più importante per me in un rapporto. Voglio un uomo alla Christian Grey. Voglio un uomo forte, che mi dica cosa devo fare. So che il personaggio del libro è ispirato a un italiano, chissà, nella vita non si sa mai“. E afferma, riguardo al matrimonio con Cottone: “La crisi va cercata nel rapporto di coppia. I problemi economici si superano. Ma il vero problema riguardava noi due: il nostro matrimonio non è mai stato consumato. Incredibile, vero? Chiederò l’annullamento del matrimonio alla Sacra Rota“. Annullamento che ha poi ottenuto un anno dopo, nel 2015.