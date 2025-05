Un volto noto della musica italiana, una carriera iniziata giovanissimo, e un passato che ancora oggi fa parlare. Ospite di Ciao Maschio, il talk condotto da Nunzia De Girolamo, Valerio Scanu ha scelto di raccontarsi senza filtri. Tra sogni mai realizzati, momenti di difficoltà e scelte discutibili, il cantante è tornato anche su un episodio che fece scalpore: la storica lite con Maria De Filippi.

Un confronto sincero, umano, che mostra un lato inedito dell’artista, lontano dai riflettori e vicino alle fragilità di ognuno.

La partecipazione di Valerio Scanu ad Amici

La carriera di Valerio Scanu ha preso il via nel 2008, quando partecipò alla settima edizione del talent show Amici di Maria De Filippi. Pur non riuscendo a conquistare la vittoria, classificandosi al secondo posto, il suo talento e la sua voce inconfondibile gli hanno permesso di emergere rapidamente nel panorama musicale.

Il giovane cantante intraprese con determinazione una carriera da solista, che ben presto lo ha portato al successo. Il punto di massimo splendore della sua carriera è arrivata nel 2010, quando trionfò al Festival di Sanremo con “Per tutte le volte che…”, conquistando l’affetto di un vasto pubblico.

Valerio Scanu a Ciao Maschio: tutta la verità sulla storica lite con Maria De Filippi

Sabato 10 maggio, in seconda serata su Rai 1, Valerio Scanu si racconterà a cuore aperto a Ciao Maschio. Ai microfoni di Nunzia De Girolamo, il cantautore non si tira indietro e fa mea culpa. Svelati i primi dettagli inediti dell’intervista.

“Dieci anni fa ho fatto una pesante litigata, anche mediatica, con Maria De Filippi che comunque era una persona che oltre a rappresentare una forza in questo mondo era comunque una persona che mi stava vicino. È stata una persona con la quale ho condiviso una parte della mia vita, anche a livello affettivo. Io mi ero offeso perché mi promise di invitarmi al serale di Amici, ma poi non mi invitò. Io le scrissi un messaggio con ‘’non ti smentisci mai su sta roba’’.

Poi, il cantante ha rivelato un dettaglio inedito:

“L’anno dopo mi invitò ma io decisi di non andare. Finché decisi poi di lanciare una bomba mediatica, dichiarando pubblicamente che per quanto io fossi grato per tutto ciò che mi era stato dato sia prima che durante Amici, dopo ho camminato con le mie gambe. Dissi anche che bastava uno schiocco delle sue dita per trovarsi col sedere per terra”.

Scanu ha sottolineato come per questo episodio del passato, nato da dichiarazioni avventate e poco meditate, abbia avuto conseguenze legali importanti: arrivò infatti a ricevere una denuncia per diffamazione, un momento che – ha ammesso – lo ha fatto riflettere profondamente sul peso delle parole e sull’importanza del silenzio, a volte.

“Adesso non c’è nessun tipo di rapporto non ci siamo più visti e non ci siamo più sentiti. Ormai sono passati dieci anni. Quelle cose che ho detto in quel momento le pensavo però se noi ci fossimo scannati di persona, sarebbe andato meglio, proprio perché comunque c’era un rapporto. E io ho dato in pasto al web anche buttando via un rapporto umano”, ha concluso Scanu.

Valerio Scanu e il gesto per la morte di Maurizio Costanzo

In un’intervista a MowMag, Scanu ha parlato con grande emozione del suo tentativo di riavvicinarsi a Maria De Filippi dopo la morte di Maurizio Costanzo. Il cantante ha raccontato di averle inviato un messaggio attraverso un vecchio indirizzo e-mail, sperando in una riconciliazione, ma senza mai ricevere risposta. “Non so se lo abbia mai letto” ha detto. Ha aggiunto che tra lui e la De Filippi c’era sempre stato un affetto sincero e che gli dispiace non aver potuto essere al suo fianco in un momento così doloroso.