Oggi, 2 aprile, a La Volta Buona, Caterina Balivo ha ospitato Valerio Scanu per una discussione sulle varie diete esistenti. Durante l’intervista, il cantante ha rivelato anche alcuni dettagli sui suoi interventi chirurgici, inclusa la liposuzione, suscitando l’interesse del pubblico.

Valerio Scanu si è sottoposto per due volte alla liposuzione

Valerio Scanu ha deciso di sottoporsi due volte alla liposuzione, un intervento chirurgico finalizzato a rimuovere il grasso in eccesso da fianchi e cosce. Il cantante, che ha raggiunto la fama con Amici e ha vinto Sanremo nel 2010, ha spiegato che il secondo intervento è stato necessario per correggere gli esiti del primo, che non aveva dato i risultati sperati. Così, è stato necessario un ulteriore passaggio sotto il bisturi per sistemare i danni causati dal primo intervento.

“La prima volta non è andata bene e ho avuto i lividi per molto tempo”, aveva dichiarato al programma tv ComeMiVoglio.

Valerio Scanu, la confessione a La Volta Buona

Valerio Scanu, in passato, ha deciso di sottoporsi a vari interventi chirurgici, tra cui una liposuzione, per rimuovere il grasso in eccesso sui fianchi, che non riusciva proprio a sopportare. Tuttavia, il cantante ha rivelato di essersi pentito della sua scelta, accusando il medico che lo aveva operato di avergli causato dei danni.

Scanu ha spiegato di essere sempre stato molto attento al proprio aspetto fisico e di aver deciso di sottoporsi a questa operazione qualche anno fa, spinto dalla presenza di “fianchetti” che gli erano stati descritti come grasso localizzato, impossibile da eliminare con dieta o esercizio fisico.