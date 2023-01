Valigia incastrata nella banchina: 47enne muore travolto dal treno

Un uomo di 47 anni è morto travolto da un treno dopo che la sua valigia è rimasta incastrata nella banchina della stazione di Roma Termini.

L’episodio è accaduto lo scorso 26 Gennaio. Come informa AGI, pare che l’uomo volesse provare a liberare il bagaglio, ma non ha fatto in tempo ed è morto investito dal convoglio in transito al binario 9 che rientrava al deposito. Un tragico incidente causato, pare, da un trolley rimasto impigliato tra il vagone e la banchina. La vittima risponde al nome di Ubaldo Russo.

Valigia incastrata nella banchina: uomo travolto da un treno, le indagini della polfer

Il signor Russo è morto mentre si apprestava a far ritorno a casa. L’uomo, originario di Bari, è stato travolto da un treno Italo presso la stazione Termini di Roma. Il convoglio stava facendo ritorno al deposito. Dal Corriere della sera si legge che la polizia ferroviaria ha iniziato le indagini per ricostruire le dinamiche della morte del 47enne. Ubaldo Russo faceva il pendolare fra Roma e la Puglia.

Lavorava come chef

Ubaldo Russo era nato a Mola di Bari nel 1975. Era uno chef e, come informa Occhionotizie.it, per diverso tempo aveva svolto la sua professione sulle navi della Costa Crociere. Numerosi i commenti sui social per la sua improvvisa dipartita. Il 47enne lascia una moglie e due figli.