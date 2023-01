Investe una donna all'ottavo mese di gravidanza e scappa: si cerca pirata della strada

Una donna in stato di gravidanza è stata investita a Palermo da un pirata della strada: ecco tutti i dettagli in merito a quanto accaduto.

Una donna di 35 anni all’ottavo mese di gravidanza è stata investita da un automobilista a Palermo, l’uomo dopo averla travolta col suo mezzo, si è dato alla fuga.

È caccia al pirata della strada.

Palermo, donna all’ottavo mese di gravidanza investita da un pirata della strada

Una trentacinquenne all’ottavo mese di gravidanza è stata investita da un pirata della strada a Palermo. Il fatto si è consumato nella giornata di giovedì 26 gennaio 2023 in via Divisi, una traversa di via Roma.

Sull’accaduto indaga la Polizia Municipale, che sta cercando di risalire all’identità dell’automobilista che ha investito la donna.

La dinamica dell’incidente e l’avvio delle indagini: tutti i dettagli

Stando a quanto ricostruito, la donna stava camminando lungo la via Divisi quando è stata investita dal conducente di una Jeep, che non si è fermato per prestare soccorso e si è dato alla fuga.

La donna è stata prontamente soccorsa dai passanti, che sono riusciti ad annotare parte della targa del veicolo che l’ha investita e hanno immediatamente allertato i soccorritori.

Nel frattempo, la Polizia Municipale ha avviato le indagini per risalire all’identità dell’automobilista, dopo aver ascoltato le testimonianze dei presenti, gli agenti hanno acquisito anche le immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti in zona.

Il trasferimento della donna in ospedale e le sue attuali condizioni di salute

Tempestivo è stato l’intervento dei soccorritori del 118 sul posto, che hanno immediatamente disposto il trasferimento della donna presso il pronto soccorso ginecologico del Policlinico Paolo Giaccone di Palermo.

Dopo essere stata visitata, la donna è stata dimessa, per fortuna nessuna conseguenza per lei e per il bambino che porta in grembo.