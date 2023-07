Valtellina, ciclista investito da un'auto: morto a 34 anni

Un ciclista di 34 anni è stato travolto da una Fiat Panda mentre stava percorrendo il centro di Piantedo: per l'uomo non c'è stato nulla da fare.

Ancora un giovane ha perso la vita sulle nostre strade: questa volta ci troviamo in Valtellina, a Piantedo (provincia di Sondrio), dove un ciclista di 34 anni è morto nella mattinata del 13 luglio dopo essere stato investito da un’auto, una Fiat Panda: per l’uomo purtroppo non c’era più nulla da fare: non è stato possibile fare altro se non dichiarare il decesso.

Valtellina, investito un ciclista di 34 anni: la vicenda

Rimane poco chiaro cosa sia successo esattamente in quei frangenti. Stando a quanto si apprende, il ciclista, un cittadino peruviano classe 1989, stava percorrendo il centro del comune di Piantedo quando è stato travolto dalla Fiat Panda alla cui guida si trovava un uomo di 58 anni. Quest’ultimo si è fermato per prestare soccorso alla vittima. Stando a quanto riporta Fanpage.it – l‘uomo avrebbe raccontato alle forze dell’ordine di non essere riuscito ad evitare lo scontro con il ciclista che sarebbe uscito da una strada laterale.

L’intervento dei soccorsi

Nel frattempo sul posto sono intervenuti gli operatori sanitari del 118 con un’ambulanza e un’automedica: ogni tentativo di salvare il 34enne è stato vano. Sulla salma che è stata trasferita nell’obitorio di Gravedona, verrà effettuata l’autopsia.