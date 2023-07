Si schianta contro un camper in sella alla sua moto: ferito centauro a Salbertrand nel Torinese, in corso gli accertamenti delle forze dell'ordine sulla dinamica del sinistro

Ennesimo centauro ferito dall’inizio dell’anno. Un uomo che viaggiava in sella alla sua moto è rimasto ferito dopo aver impattato contro un camper a Salbertrand (TO), sulla Statale 24 del Monginevro (località Bivio Pramand), non lontano dal confine con Exilles. L’incidente è avvenuto sabato 8 luglio ed è virale sul web il video del momento dello schianto.

Salvato dall’amico che era dietro di lui

Nel filmato che mostra i momenti dell’incidente si vedono la moto che scivola in curva e il camper che frena, mentre il centauro viene sbalzato via dal due ruote e l’amico dietro di lui inchioda subito dopo per evitare di investirlo. Nonostante la dinamica piuttosto violenta, l’uomo che era alla guida della moto è vivo. Scattato l’allarme, si sono precipitati sul posto i sanitari del 118 che si sono occupati di trasferirlo in l’elisoccorso al Cto di Torino. Nella caduta ha riportato diversi traumi, ma sembra restare escluso per lui il pericolo di vita.

Le indagini sulla dinamica

Sebbene tutto sia rimesso alle forze dell’ordine, dal filmato in rete sembra piuttosto evidente che il camper non abbia commesso azioni che possano aver causato il sinistro. Sull’accaduto sono in corso gli accertamenti da parte dei militari della compagnia di Susa.