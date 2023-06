Ancora sangue sulle strade del Leccese. Nel pomeriggio di lunedì 19 giugno 2023 si è verificato ad Abbadia Lariana un incidente mortale in cui ha perso la vita un ragazzo di venti anni: coinvolte un’auto e una moto, le cause dello schianto sono al vaglio della polizia stradale.

La ricostruzione dell’incidente

Stando a quanto si apprende, una Volkswagen Tiguan e uno scooter Malaguti si sono scontrati all’altezza di un incrocio su via Nazionale. Scattato l’allarme, si sono precipitati sul posto i sanitari del 118 di Mondello con un’ambulanza ma al loro arrivo per il giovane non c’era più niente da fare, i traumi legati all’impatto con la vettura hanno causato al giovane centauro lesioni di natura irreversibile: sembra che nello scontro il giovane abbia perso il casco, urtando violentemente la testa contro l’asfalto.

I dettagli sull’urto

Nell’attesa che ulteriori dettagli della dinamica permettano di capire chi abbia la responsabilità nel sinistro, secondo una primissima ricostruzione, non (ancora) ufficializzata dagli uomini della Polstrada pare che lo scooter con in sella il giovane sia stato urtato dall’auto in svolta. Dopo il violento impatto tra i due mezzi, il due ruote ha terminato la corsa strisciando per diversi metri sull’asfalto e fermandosi dopo aver toccato il marciapiede a margine della carreggiata.