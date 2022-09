Vanessa Incontrada: “La storia con il mio ex? Non finirà mai”

Vanessa Incontrada ha svelato alcuni retroscena sulla fine della sua storia d'amore con Rossano Laurini.

Vanessa Incontrada ha rotto per la prima volta il silenzio sulla sua separazione dallo storico compagno Rossano Laurini, padre di suo figlio Isal.

Vanessa Incontrada: l’addio a Rossano Laurini

Vanessa Incontrada ha recentemente confermato la sua separazione da Rossano Laurini, padre di suo figlio Isal a cui è stata legata per ben 15 anni.

Per la prima volta la conduttrice ha svelato alcuni retroscena sulla loro separazione, specificando che sarebbe avvenuta in maniera pacifica e che lei e il suo ex resteranno sempre legati per via dell’amore dell’unico figlio avuto insieme.

“È un momento di grande riflessione. Ma con lui non si alzerà mai un muro, la nostra storia non sarà mai finita. Abbiamo un figlio, siamo e saremo legati a vita perché avremo sempre un presente”, ha affermato la conduttrice.

Nell’annunciare la separazione Vanessa Incontrada si era limitata a dire: “Sono in un momento riflessivo della mia vita. Posso dire questo. La riflessione mi sta aiutando a capire quello che è stato, e che cosa voglio dal mio futuro. Non solo nella vita privata. Non so dove mi porterà la mia trasformazione, sto guardando avanti.”

In tanti tra i suoi fan si chiedono cosa le riserverà il futuro e se presto la conduttrice troverà un nuovo amore.

Al momento sulla questione tutto tace e lei continua a mantenere il massimo riserbo.