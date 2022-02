Vanessa Incontrada e Rossano Laurini si sono lasciati?

La relazione tra Vanessa Incontrada e Rossano Laurini sarebbe giunta al capolinea. I due hanno un figlio: Isal di 14 anni.

Tra Vanessa Incontrada e il compagno Rossano Laurini sarebbe finita. È questa l’indiscrezione che sta circolando sul web in queste ultime ore e che è stata lanciata dal settimanale “Diva e donna”. Dalla loro relazione nel 2008 è nato il figlio Isal di 14 anni.

Vanessa Incontrada Rossano Laurini, cosa sappiamo della loro separazione

A rivelare quelli che sarebbero i dettagli della loro separazione è proprio il settimanale. I due infatti, che non si sono mai sposati, sarebbero stati in crisi già da diverso di tempo. Pare infatti che già durante il primo lockdown, il loro amore avesse iniziato a vacillare. Da quanto si apprende, avrebbero inoltre tentato di salvare la loro storia senza tuttavia riuscirci. In ogni caso, bisogna tenere presente che la notizia non ha trovato conferme da parte dei diretti interessati.

Il dettaglio nel loro profilo di coppia

Ad ogni modo i loro profili di Instagram sembrano parlare da soli. I due infatti non appaiono mai insieme nelle foto, se si esclude il figlio Isal. C’è di più perché l’ultima foto pubblicata da Laurini risalirebbe addirittura a dicembre 2019.

La showgirl aveva conosciuto l’imprenditore grazie ad un’amica, Chiara Palmieri e all’epoca sposata proprio con Laurini. Dalla relazione con quest’ultima Laurini ha avuto la figlia Diletta.