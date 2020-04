Vanessa Incontrada ha fatto intenerire i fan dei social con le prime immagini dei suoi due nuovi cuccioli.

Vanessa Incontrada festeggia a sorpresa l’arrivo di due nuovi arrivati: l’attrice ha deciso di adottare due dolcissimi cuccioli di Golden Retriever che, dopo l’arrivo della cagnolina Gina, hanno allargato ulteriormente la sua famiglia.

Vanessa Incontrada ha due nuovi cani

Con una foto via social Vanessa Incontrada ha presentato ai fan i suoi due nuovi cuccioli, Tokyo e Zelig. La conduttrice ha condiviso insieme allo scatto l’emoticon di un fiocco azzurro, senza nascondere di essere a dir poco emozionata per l’arrivo dei due piccoli.

La conduttrice intanto continua a trascorrere la quarantena con suo figlio Isal e il suo compagno, Rossano Laurini, con cui ha sempre preferito mantenere il massimo riserbo per quanto riguarda la sua vita privata. Durante l’emergenza Coronavirus l’attrice, che da anni ormai vive in Italia, ha voluto lanciare un messaggio di speranza e solidarietà per l’Italia affermando che mai quanto ora sarebbe stata felice di far parte di questo paese.





Sui social l’attrice ha intimato ai fan – così come molti altri personaggi del mondo dello spettacolo – di restare in casa, rispettando il protocollo previsto per far fronte all’emergenza.

Lei e la sua famiglia stanno trascorrendo il tempo nella loro abitazione, tra pomeriggi spensierati insieme e ora anche giochi con i due nuovi arrivati “pelosi”, subito accolti dall’entusiasmo dei fan via social.