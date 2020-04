Coronavirus, Vanessa Incontrada e il messaggio agli Italiani

Attraverso i social Vanessa Incontrada ha espresso la propria solidarietà agli italiani durante l'emergenza Coronavirus.

Da moltissimi anni Vanessa Incontrada vive in Italia ed è qui che sta trascorrendo la quarantena per l’emergenza Coronavirus. L’attrice spagnola ha scritto un bellissimo messaggio per esprimere la sua solidarietà agli italiani.

Coronavirus: il messaggio di Vanessa Incontrada

Attraverso i social Vanessa Incontrada ha voluto esprimere la sua solidarietà all’Italia e al popolo Italiano durante l’emergenza Coronavirus. “Forti, coraggiosi, umili e con una grande dignità. Sono fiera di stare qui con voi”, ha scritto la conduttrice, postando un suo meraviglioso scatto come regalo per i fan.

Del resto l’attrice è ormai un’italiana “d’adozione” e sono tanti i fan del Bel Paese che sono diventati suoi grandissimi fan nel corso degli anni. Proprio in Italia la conduttrice ha trovato la sua fortuna dal punto di vista della carriera e da quello sentimentale: dal 2007 è legata a Rossano Laurini, imprenditore e padre di suo figlio Isal.





I due hanno sempre vissuto la loro storia con il massimo riserbo e non sono state molte le occasioni ufficiali a cui i hanno partecipato assieme.

La coppia però si è trasferita insieme a Follonica ed è lì che l’attrice ha deciso di crescere suo figlio. Inoltre Vanessa Incontrada possiede a Follonica anche un proprio negozio di abbigliamento, ma appena può ha ammesso di fare ritorno a casa, in Spagna, dove vivrebbe ancora il resto della sua famiglia e la sua adorata sorella (Alice Incontrada).