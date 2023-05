Momenti di terrore in Vaticano: un 40enne è stato arrestato dopo aver improvvisamente forzato il varco di Porta Sant’Anna con la sua auto. Il soggetto, risultato in “grave stato di alterazione psicofisica”, non ha risposto all’alt delle Guardie Svizzere e, per fermarlo, la gendarmeria ha dovuto sparare un colpo alle gomme della vettura.

Varco forzato in Vaticano, 40enne arrestato dalla gendarmeria

L’episodio si è consumato poco dopo le ore 20:00 di giovedì 18 maggio quando un veicolo si è avvicinato all’ingresso di Sant’Anna al Vaticano. Il conducente, senza prestare attenzione alle indicazioni del Corpo della Guardia Svizzera Pontificia che gli hanno impedito di accedere nello Stato in quanto sprovvisto delle necessarie autorizzazioni, ha fatto manovra e, dopo essersi brevemente allontanato dall’ingresso, è rientrato a tutta velocità. Nella sua corsa verso il Vaticano, il soggetto ha forzato i due varchi di controllo della Guardia Svizzera e del Corpo della Gendarmeria.

Con l’auto che procedeva verso Città del Vaticano, nel tentativo di fermare il mezzo, l’ispettore della Gendarmeria che si trovava di guardia ha sparato un proiettile in direzione delle gomme anteriori. Il colpo ha raggiunto il parafango anteriore sinistro del veicolo: ciononostante, l’uomo al volante ha continuato ad avanzare. Intanto, è stato subito diramato via radio il codice di allarme che ha spinto il corpo di guardia a chiudere il Portone della Zecca che consente di accedere al retro della Basilica di San Pietro, ai giardini vaticani e a Piazza Santa Marta.

Il soggetto è stato trasferito in una cella detentiva

L’auto guidata dal 40enne ha continuato ad avanzare fino al Cortile di San Damaso. Una volta raggiunto lo spiazzo, il conducente è sceso autonomamente dal mezzo a quattro ruote, è stato bloccato dalle guardie ed è arrestato dal Corpo della Gendarmeria.

Il soggetto è stato prontamente sottoposto a una visita medica presso la Direzione di Sanità e Igiene dello Stato della Città del Vaticano. Nel corso del controllo, i medici hanno riscontrato un “grave stato di alterazione psicofisica” nel paziente.

Secondo quanto riferito dalla sala stampa vaticana, dopo l’arresto, l’uomo è stato trasferito in una cella detentiva presso i nuovi locali della Caserma della Gendarmeria dove resterà a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.