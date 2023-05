Varese, studente cade dalla parete di arrampicata della palestra a scuola: grave 18enne

Un gravissimo incidente avvenuto a scuola sta mettendo in serio pericolo di vita un 18enne di Varese. Lo studente è caduto dalla parete di arrampicata della palestra durante l’ora di educazione fisica: è ricoverato in ospedale.

Varese, 18enne cade dalla parete di arrampicata: terribile incidente nella palestra della scuola

L’incidente è avvenuto attorno alle 12:30 della giornata di lunedì 15 Maggio, durante un’ora di educazione fisica come tante altre nella scuola di Varese. Un ragazzo, che si trovava in piedi sulla parete di arrampicata, è scivolato perdendo la presa con le mani cadendo all’indietro e mancando il tappetino messo a terra. Il 18enne ha sbattuto rovinosamente la testa sul pavimento della palestra.

L’arrivo dei soccorsi e il ricovero in ospedale

Il professore ha immediatamente chiamato i soccorsi. I medici del 118 sono arrivati sul posto e, dopo aver offerto le prime cure al ragazzo, lo hanno trasferito in ospedale dove è ricoverato in codice rosso. Il 18enne è stato intubato e si trova attualmente ricoverato in prognosi riservata nel reparto di terapia intensiva neurochirurgica. Le sue condizioni di salute sono molto gravi.