Palermo, investita mentre attraversa la strada: grave una pensionata di 85 anni

Grave incidente a Palermo: non è ancora stato chiarito se la donna sia stata investita sulle strisce pedonali

L’incidente è avvenuto nella mattinata del 15 Maggio in viale Strasburgo, non lontano da Villa Adriana a Palermo. Un uomo di 40 anni, alla guida della sua automobile, non ha visto una donna 85enne che stava attraversando la strada e l’ha investita.

Palermo, 85enne investita mentre attraversa la strada: è grave

La dinamica dell’incidente è ancora da chiarire, nessun testimone è sicuro del fatto che la pensionata stesse attraversando sulle strisce pedonali. Al momento si sa soltanto che il 40enne, forse distratto alla guida di una Citroen Xsara, ha investito la pensionata ad alta velocità. Una donna presente in zona ha chiamato i soccorsi e ha raccontato quello che ha visto: “Era distesa a terra, sotto la pioggia e piena di sangue. Aveva gli occhi sbarrati, sono rimasta sconvolta.”

L’arrivo dei medici e il trasferimento in ospedale

Sul posto sono immediatamente giunti i sanitari del 118 che hanno trasportato in pronto soccorso la donna ferita. L’85enne si trava adesso ricoverata in codice rosso nella clinica di Villa Sofia: i carabinieri indagano sulla dinamica del sinistro.