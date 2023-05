In provincia di Lecce, sul lungomare di Tricase Porto, una turista tedesca di 79 anni è caduta nei pressi della scogliera ed è morta.

Una turista tedesca di 79 anni è caduta nelle vicinanze della scogliera sul lungomare di Tricase Porto, in provincia di Lecce, ed è morta dopo aver sbattuto la testa al suolo.

Tragedia sul lungomare di Tricase Porto, turista cade nei pressi della scogliera: morta sul colpo

È culminata in tragedia la vacanza in Salento di una turista di origini tedesche. La donna, sulla base delle informazioni sinora diffuse, è accidentalmente scivolata in prossimità della scogliera a Capo di Leuca.

La rovinosa caduta si è consumata nel pomeriggio di martedì 16 maggio quando la turista ha improvvisamente perso l’equilibrio su una scalinata sul lungomare di Tricase Porto mentre stava passeggiando insieme ad altre persone. Quello che apparentemente sembrava un banale incidente si è, infine, rivelato un infortunio fatale. Le ferite riportate alla testa si sono presto rivelate troppo gravi e hanno determinato il decesso della visitatrice.

Indagini in corso: salma a disposizione dell’autorità giudiziaria

Al momento, non è noto se la caduta sia stata preceduta da un malore. Secondo le testimonianze raccolte, l’impatto contro la scalinata sarebbe stato molto violento.

Subito dopo l’incidente, i presenti hanno contattato il 118. Nonostante il tempestivo intervento dei sanitari, i paramedici non sono riusciti a rianimare la turista.

La salma della vittima è stata trasferita presso il vicino ospedale Cardinale Panico dove è stato confermato il decesso della donna causato da una profonda lesione alla testa. Il corpo si trova attualmente al nosocomio tricasino dove è stato lasciato a disposizione dell’autorità giudiziaria. I carabinieri della compagnia locale stanno indagando sull’accaduto.