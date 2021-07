Variante Delta, Alberto Zangrillo contro Anthony Fauci: “Nessuno te lo ha spiegato nel tuo Paese?”

Zangrillo si è scagliato contro Fauci dopo che quest'ultimo ha affermato che il livello di virus dei positivi vaccinati è lo stesso dei non immunizzat

Il primario del San Raffaele di Milano Alberto Zangrillo ha duramente risposto all’immunologo Anthony Fauci che ha affermato che il livello di virus presente nei vaccinati che contraggono il Covid è esattamente lo stesso di quello di chi non ha ricevuto il vaccino.

Zangrillo contro Fauci: “Variante Delta ha cambiato lo scenario”

Il consulente del presidente degli Stati Uniti Joe Biden è intervenuto per fare il punto sulla situazione epidemiologica americana spiegando che la variante Delta è ormai totalmente dominante. La stessa cosa sta accadendo in Italia, dove la mutazione indiana è presente nella maggior parte dei tamponi sequenziati.

Fauci ha poi aggiunto che il virus presente nell’organismo dei positivi che hanno già completato il ciclo vaccinale è lo stesso di quelli che non si sono sottoposti alla vaccinazione.

La variante, ha spiegato, ha cambiato totalmente lo scenario: due mesi fa infatti il livello di virus nelle mucose di un soggetto vaccinato era nettamente inferiore.

Zangrillo contro Fauci: “Finché il virus circola varia”

Citando i dati più recenti, ha poi affermato che quando una persona vaccinata viene infettata, anche se è poco probabile che vada in ospedale o muoia, può trasmettere il virus a persone fragili o a bambini non vaccinati.

Quando i bambini si infettano, ha aggiunto, qualcuno di loro si ammala e muore: “Non bisogna pensare che l’infezione tra i bambini non sia preoccupante, abbiamo avuto 400 decessi di piccoli per Covid“.

Ha poi spostato l’attenzione sull’importanza del vaccino per frenare la circolazione della variante: con l’85-90% di popolazione vaccinata, “essa avrebbe molti posti in cui andare“. La gente, ha concluso, non si rende conto di una cosa, ovvero che finché c’è una circolazione elevata del virus, si dà a quest’ultimo la chance di variare ancora di più.

“Rischiamo una variante peggiore della Delta, una variante che nemmeno i vaccinati potrebbero gestire“, ha concluso.

Zangrillo contro Fauci: il tweet

Alle considerazioni di Fauci ha fatto eco Alberto Zangrillo che, riferendosi in particolare al discorso di Faucy relativo al livello di virus presente nei vaccinati e nei non immunizzati, ha condiviso un articolo con le sue parole e commentato: “Caro Scienziato, il tema fondamentale è il rischio, ben differente, tra vaccinati e non, di finire in ospedale. Nessuno te lo ha spiegato nel tuo Paese?“.