Variante Delta, autorità Usa: “Contagiosa come la varicella, la guerra contro il virus è cambiata”

Le autorità sanitarie degli USA hanno spiegato che la variante Delta del Covid è molto più contagiosa e di conseguenza la guerra al virus è cambiata. Questa variante ha maggiori probabilità di superare la barriera protettiva dei vaccini.

Variante Delta: il documento delle autorità sanitarie USA

“La guerra contro il virus è cambiata“. Questo è l’allarme lanciato dai Cdc, Centers for Disease Control and Prevention, ovvero la massima autorità sanitaria americana, che in un documento, visionato in esclusiva dal Washington Post, hanno invitato il governo a cambiare il suo messaggio, perché la lotta alla pandemia non è finita. La variante Delta è molto più contagiosa e ha maggiori probabilità di superare la barriera protettiva creata dai vaccini. Inoltre, può causare malattie più gravi rispetto a tutte le altre varianti manifestate fino ad oggi.

La variante Delta, come sottolineato dalle autorità sanitarie americane, è più trasmissibile dei virus che causano Mers, Sars, Ebola, il comune raffreddore, l’influenza stagionale e il vaiolo, ed è contagiosa esattamente come la varicella.

Variante Delta: le persone vaccinate trasmettono come quelle non vaccinate

Nel documento si fa riferimento ad alcuni dati ottenuti recentemente, che mostrano che le persone vaccinate infettate dalla variante Delta possono essere in grado di trasmettere il virus facilmente, proprio come le persone non vaccinate.

“Le persone vaccinate infettate con la variante Delta hanno cariche virali misurabili simili a quelle che sono non vaccinate e infettate con la variante” è stato spiegato. Queste analisi sono alla base delle nuove raccomandazioni dei Cdc che “chiedono a tutti, vaccinati e non, di indossare mascherine in ambienti pubblici in determinate circostanze. Il direttore del Cdc, Rochelle Walensky, ha informato privatamente i membri del Congresso“, come si legge sul Washington Post.

“Data la maggiore contagiosità e l’attuale copertura vaccinale, l’uso universale delle mascherine è essenziale per ridurre la trasmissione della variante Delta” si legge nel documento.

Variante Delta: rischio più alto per le persone con età avanzata

Nel documento è stata presentata la conferma dell’esistenza di un rischio più alto nelle persone con età avanzata per quanto riguarda il ricovero e il decesso rispetto ai giovani, indipendentemente dalla vaccinazione. Un’altra stima è che ci siano 35.000 infezioni sintomatiche ogni settimana tra 162 milioni di americani vaccinati. Nonostante i dati molto chiari, i Cdc sottolineano che si deve “continuare a evidenziare la comprovata efficacia dei vaccini nel prevenire malattie gravi e morte, pur riconoscendo che le infezioni più lievi potrebbero non essere così rare e che gli individui vaccinati stanno trasmettendo il virus“. “Sebbene sia raro, riteniamo che a livello individuale le persone vaccinate possano diffondere il virus, motivo per cui abbiamo aggiornato la nostra raccomandazione” ha spiegato un ufficiale sanitario federale che ha deciso di rimanere anonimo. Il documento chiarisce che la vaccinazione fornisce una protezione contro il virus, ma che è giusto “migliorare le comunicazioni sul rischio individuale tra i vaccinati“, che dipende da altri fattori.