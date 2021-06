Variante Delta, il sottosegretario Sileri: “Stop ai voli dalla Gran Bretagna se elude il vaccino”

Il sottosegretario alla Salute Sileri non esclude uno stop ai voli dalla Gran Bretagna se la situazione dovuta alla variante Delta dovesse peggiorare.

Il sottosegretario alla Salute Pierpaolo Sileri, intervenuto a Radio anch’io su Radiouno, ha dichiarato che non è escluso uno stop ai voli dalla Gran Bretagna a causa dell’allarme variante Delta (ex indiana). “Molto dipenderà per la decisione”, ha sottolineato Sileri, “avere la certezza o meno che la variante Delta non eluda i vaccini a nostra disposizione.

Questo è il nodo vero, perché se la variante elude i nostri vaccini allora è chiaro che il blocco dei voli dalla Gran Bretagna potrebbe essere necessario”.

Variante Delta in Gran Bretagna, quarantena di cinque giorni per chi arriva in Italia

Il ministro della Salute Roberto Speranza ha firmato una nuova ordinanza che introduce una quarantena di cinque giorni e l’obbligo di tampone per chi arriva in Italia dalla Gran Bretagna.

La nuova regola sarà in vigore da lunedì 21 giugno, anche per chi è già stato vaccinato. L’Italia segue così Austria, Francia e Germania, che hanno a loro volta recentemente introdotto nuove misure per i viaggiatori del Regno Unito.

Variante Delta in Gran Bretagna, rallentano i contagi

Intanto in Gran Bretagna i contagi dovuti alla variante Delta continuano a crescere, ma a un ritmo dimezzato rispetto a due settimane fa.

I vaccini si sono infatti rivelati più efficaci del previsto anche contro questa mutazione. Non a caso la crescita dei contagi si è concentrata nelle fasce di popolazione più giovani (tra i 10 e i 29 anni), in gran parte non ancora immunizzati. La curva fra i più anziani è praticamente piatta.

Secondo la Public Health England (Phe), nel Regno Unito la variante Delta costituisce ormai il 91% dei casi sequenziati. Si stima che la capacità di trasmissione di questa mutazione sia maggiore del 64% e che aumenti di due volte il rischio di ospedalizzazione. Ben il 68% dei casi si sono però verificati in persone non vaccinate.

Variante Delta in Gran Bretagna, secondo la Phe i vaccini sono efficaci al 75% contro i ricoveri

Uno studio aggiornato della Phe ha portato al 75% l’efficacia media dei vaccini esistenti (analoga per Pfizer e AstraZeneca) contro i ricoveri ospedalieri già dopo una sola dose. Non ci sono distinzioni fra i contagi da variante Delta o Alfa (ex inglese). Attualmente, in Gran Bretagna solo l’1% dei posti letto negli ospedali è occupato da pazienti Covid.