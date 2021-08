Variante Delta, Israele verso il lockdown a settembre nonostante l’alto tasso di vaccinazione

Israele è pronto per un nuovo lockdown a settembre, nonostante l'alto tasso di vaccinazione. La situazione dovuta alla variante Delta è preoccupante.

Israele verso il lockdown a settembre a causa della variante Delta

Il governo di Israele ha approvato nuove dure restrizioni per contenere la diffusione del Covid, senza escludere una possibile chiusura totale a settembre. Secondo Jerusalem Post, quotidiano israeliano, a partire da domenica 8 agosto le mascherine torneranno ad essere obbligatorie anche all’esterno e il green pass sarà necessario in tutti i luoghi pubblici. I genitori che si occupano di minori sotto i 12 anni risultati positivi dovranno fare la quarantena anche se sono stati vaccinati o sono guariti dal Covid.

Gli uffici governativi torneranno a lavorare al 50% in smart working e il settore privato sarà incoraggiato a fare la stessa cosa. Saranno anche formulati criteri più rigorosi per non invogliare a fare viaggi all’estero.

Israele lockdown a settembre: i dati

Il Paese che ha immunizzato il maggior numero di persone e che ha già iniziato a somministrare la terza dose è pronto per una stretta. 142mila over 60 hanno ricevuto il nuovo richiamo vaccinare, ma i dati del contagio stanno allarmando.

Il 2 agosto, Israele ha registrato più di 3.800 nuovi casi nelle 24 ore precedenti su 113.723 tamponi, che è il dato più alto dall’inizio di marzo. Con i dieci decessi registrati domenica 1 agosto e altri 7 il giorno successivo, Israele ha registrato il più alto numero di morti in 48 ore. Naftali Bennett, primo ministro, ha giustificato le nuove norme con l’esigenza di tenere sotto controllo la variante Delta.

“Evitate la folla e fatevi vaccinare, ora. Altrimenti, non ci sarà altra scelta che imporre restrizioni più severe, inclusa una nuova serrata” ha spiegato. “Dobbiamo preparare la popolazione e l’opinione pubblica per una nuova serrata a settembre, che è un mese in cui il danno economico sarà minore” ha dichiarato Benny Gantz, ministro della Difesa.

Israele lockdown a settembre: la terza dose e il green pass

Lo scopo del governo è quello di assicurare che tutte le persone che ne hanno bisogno possano avere la possibilità di vaccinarsi con la terza dose. Bennett ha spiegato che la terza dose “ricarica le difese dell’organismo e ci permette di salvare vite umane“. Dal 20 agosto verrà applicato il green pass e non saranno risparmiati neppure i bambini al di sotto dei 12 anni. Si tratta di un tentativo del governo per tentare di evitare una stretta generale.