Uno studio del Regno Unito ha svelato che tre segnali classici del Covid sono spariti ma un nuovo sintomo è la mancanza di appetito.

Variante Omicron, spunta un nuovo sintomo: la mancanza di appetito

I dati dell’app Zoe, sistema che analizza la diffusione del Coronavirus nel Regno Unito, ha svelato che tre dei segnali classici della malattia sono scomparsi, ma è emerso un nuovo sintomo.

Freddo, tosse e perdita di olfatto e gusto non sono più sintomi frequenti del Covid. Nella maggior parte delle persone sono completamente spariti con l’arrivo della variante Omicron. È emerso, però, un nuovo sintomo con la nuova variante, ovvero la mancanza di appetito.

Variante Omicron, spunta un nuovo sintomo: i segnali principali

I dati britannici, come riportato da Le Soir, mostrano i segnali principali dell’infezione da Omicron, ovvero mal di testa, naso che cola, stanchezza, starnuti e mal di gola.

I tre sintomi classici della variante Delta, ovvero febbre, tosse e perdita di olfatto e gusto, sono diventati molto più rari. La ricerca si basa sull’analisi dei dati più recenti sul territorio di Londra e ha rivelato che il nuovo sintomo è la perdita di appetito.

Variante Omicron, spunta un nuovo sintomo: “Per la maggior parte delle persone è un raffreddore”

“I siti web ufficiali indicano ancora che l’insorgenza improvvisa di una forte tosse, febbre e perdita dell’olfatto e del gusto sono i principali segni di un’infezione da coronavirus.

E quindi un’indicazione per mettersi alla prova e isolare” ha dichiarato il professor Tim Spector sul Guardian. “Al contrario, per la maggior parte delle persone affette da Omicron, la malattia è avvertita come un raffreddore e inizia con naso che cola, mal di gola e mal di testa. Per salvare vite umane, è urgente e necessario aggiornare la comunicazione” ha aggiunto.