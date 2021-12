A partire dalle ore 17.00, Papa Francesco celebra presso la Basilica di San Pietro i primi vespri della solennità di Maria. Segue il "Te deum".

Un altro anno è passato, un altro anno difficile e complesso segnato dalla pandemia, ma non solo. Proprio la conclusione di questo 2021 è stata l’occasione per Papa Francesco di ringraziare Dio per quanto ciascuno di noi ha ricevuto nel corso dells celebrazione dei Primi vespi, seguiti poi dal “Te deum Laudamus”.

La messa ha avuto inizio alle ore 17.00.