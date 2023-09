Venerdì di sciopero aerei: quanto durerà lo stop dei voli

Nella giornata di venerdì 29 settembre ci sarà uno sciopero degli aerei: i voli si fermeranno per 24 ore

Per venerdì 29 settembre è stato programmato lo sciopero del trasporto pubblico locale. La decisione è presa e Matteo Salvini ha già firmato la precettazione. Lo stop ai trasporti pubblici durerà per poche ore, ma per i voli aerei si parla di un vero e proprio bollino nero.

Venerdì sciopero aerei: la firma di Salvini

Il ministero ha pubblicato una nota in cui viene annunciato che nella mattinata di oggi: “Il ministro delle Infrastrutture e dei trasporti, Matteo Salvini, ha firmato la precettazione“ – per lo sciopero della giornata di dopodomani, venerdì 29 settembre. Lo sciopero riguarderà il trasporto pubblico locale. Nel calendario ufficiale degli scioperi del Mit si legge che la mobilitazione durerà per quattro ore: dalle 9 e 30 del mattino fino alle 13 30.

Venerdì sciopero aerei: la situazione negli aeroporti

Negli aeroporti, invece, la situazione è ben più complicata e ci si avvicina ad un’altra giornata da bollino nero a causa degli scioperi dei voli, così come era già capitato poche settimane fa. La Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Ugl T.a e i sindacati di base Usb e Cub hanno indetto lo sciopero per il rinnovo del contratto nazionale: si tratterà di uno sciopero nazionale di 24 ore dei lavoratori dell’handling. Ita Airways ha già comunicato di aver dovuto concellare un totale di 73 voli.