Venezia, si sporge per fare un selfie: turista cade dal ponte di Rialto

Sono diventate virali le immagini di una turista che è finita in acqua dopo aver essersi sporta dal ponte di Rialto per farsi un selfie.

Si era sporta dalla balaustra del ponte di Rialto, tutto per farsi un selfie. Questo è il gesto di una turista che ha fatto indignare non poco la rete.

La vicenda è stata infatti immortalata, poi pubblicata sulla pagina Facebook “Venezia non è Disneyland”, suscitando immediate reazioni da parte degli utenti sui social. Alla donna non è fortunatamente successo nulla di grave.



Fa un selfie e cade dal ponte di Rialto

Non sarebbe completamente chiaro come ciò possa essere accaduto. Nel filmato vediamo infatti la turista farsi un bagno, evidentemente involontario oltre che fuori stagione. La donna si sarebbe sporta da un lato nel quale è vietato salire. Il punto dal quale è caduta è particolarmente pericoloso in quanto zona dove transitano gondole, taxi e altri tipi di imbarcazioni come ad esempio i vaporetti.

Il salvataggio della turista e le reazioni sui social

Nel frattempo la turista è stata salvata prontamente grazie all’intervento di passanti e testimoni. Quest’ultima era spaventata ed evidentemente fradicia. Sui commenti del video è possibile leggere commenti a metà tra il polemico e il canzonatorio: “Gli è andata bene che non è caduto sopra una barca” ; “Se,cadendo,beccava un taxi,o un battello sarebbe morto” e ancora “Ci devono per forza salire sulla balaustra eh… se non fanno danni non sono contenti”, sono solo alcune delle reazioni degli utenti.