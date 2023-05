Venticinquenne italiano accoltellato a morte in Germania: fermato un uomo

Un ragazzo italiano di 25 anni è stato ucciso a coltellate all'interno di un appartamento a Stoccarda: la polizia è a lavoro per ricostruire la dinamica dei fatti, arrestato intanto il 51enne siriano accusato dell'aggressione

Orrore in Germania. La scorsa domenica un ragazzo italiano di 25 anni è stato ucciso a coltellate all’interno di un appartamento a Stoccarda. La polizia è a lavoro per ricostruire l’esatta dinamica della vicenda. Fermato intanto il 51enne siriano accusato di essere l’aggressore.

Chi era la vittima?

Si chiamava Vito Barnaba il 25enne originario di San Vito dei Normanni (BR) ma da tempo residente in Germania. Troppi ancora i punti da chiarire per poter fornire al momento una versione anche approssimativa dell’accaduto. Sappiamo soltanto che a dare l’allarme alle autorità è stata una ragazza presente sul posto. Non è chiaro però se la stessa abbia assistito o meno all’aggressione. Sembra tuttavia confermato che Barnaba sia stato aggredito da un uomo siriano di 51 anni (a casa di quest’ultimo), al culmine di una lite. Il presunto aggressore è stato arrestato.

Perché la vittima era in quell’appartamento?

In che rapporti era con il 51enne siriano e con la ragazza che ha dato l’allarme? Tante le domande a cui ancora le autorità non sono state in grado di dare una risposta. Nella giornata di ieri è stata eseguito l’esame post mortem sul corpo della vittima e nei prossimi giorni la salma sarà restituita alla famiglia, che nelle scorse ore ha raggiunto la Germania.