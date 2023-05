Foggia, uccide a coltellate la figlia di 16 anni e un uomo di 51 anni: fermato un 45enne

Un panettiere di 45 anni è stato fermato a Torremaggiore, in provincia di Foggia, nella notte tra il 6 ed il 7 maggio 2023. L’uomo è accusato di aver ucciso a coltellate la figlia di 16 anni ed un uomo di 51 anni. Ecco tutti i dettagli.

Foggia, uccise due persone a coltellate: fermato un panettiere di 45 anni

Dramma a Torremaggiore, in provincia di Foggia, è qui che nella notte tra sabato 6 e domenica 7 maggio 2023, una ragazza di 16 anni e un uomo di 51 anni sono stati uccisi a coltellate.

Nella furia omicida, il 45enne albanese che è stato fermato per il duplice omicidio, ha ferito anche la moglie, che adesso è ricoverata presso l’Ospedale di Foggia.

Le prime indiscrezioni sulla dinamica del duplice omicidio: tutti i dettagli

Nella notte tra sabato 6 e domenica 7 maggio 2023, il panettiere di 45 anni che è stato fermato dagli investigatori, avrebbe ucciso la figlia di 16 anni e un uomo di 51 anni, Massimo De Santis.

Secondo quanto emerge dalle prime indiscrezioni in merito alla dinamica dell’omicidio, sembrerebbe che l’uomo utilizzando la stessa arma, un coltello da cucina che è già stato trovato, abbia ucciso la ragazza e l’uomo. Pare inoltre che la giovane sia intervenuta per difendere la madre dall’aggressione del padre e che per questo motivo sia stata accoltellata dallo stesso.

La moglie dell’uomo, che adesso è ricoverata presso l’Ospedale di Foggia, è stata ferita. Ad innescare la furia violenta dell’uomo pare sia stata una presunta relazione tra la donna e Massimo De Santis.

L’intervento delle Forze dell’Ordine: fermato il 45enne

L’intera vicenda che ha causato la morte di due persone e il ferimento di una terza, si sarebbe consumata intorno alle ore 2 della notte tra il 6 e il 7 maggio 2023.

L’assassino avrebbe prima ucciso Massimo De Santis, la vittima di 51 anni, sulle scale dello stabile in cui si trovava ed in seguito sarebbe tornato all’interno della sua abitazione con l’intento di uccidere la moglie, ma a quel punto sarebbe stato bloccato dalla figlia, che ha fatto da scudo alla madre ed è stata accoltellata.

Nel frattempo, la moglie del panettiere di 45 anni è riuscita a scappare ed ha avvertito i Carabinieri di quanto accaduto. Le Forze dell’Ordine intervenute sul posto hanno prontamente individuato e bloccato il 45enne, che vagava in zona alla ricerca del figlio di cinque anni.