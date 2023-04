Milano, 69enne ucciso a coltellate in casa durante una lite

Giallo a Milano. Un uomo 69enne è stato ucciso a coltellate (quasi tutte al torace) all’interno della sua abitazione, molto probabilmente durante una lite con due uomini nordafricani.

Chi era la vittima?

La vittima si chiama Piero Luigi Landriani, nato il 22 giugno 1953 a San Donato Milanese. Da alcune indiscrezioni sul suo passato, l’uomo avrebbe un precedente per armi. L’omicidio è avvenuto la scorsa notte in un appartamento Aler in via dei Panigarola 8 a Milano, nel quartiere popolare Corvetto, nella periferia Sud-Est della città di Milano. La strada sulla quale è ubicata la palazzina è nota per essere luogo di spaccio, ma al momento non c’è alcuna traccia riguardo al possibile movente dell’omicidio.

L’uomo è deceduto sul posto

I medici intervenuti hanno tentato invano di rianimare l’anziano, deceduto sul posto senza essere nemmeno trasportato in ospedale. Allertati dal 118, si sono precipitati sul posto anche gli agenti della polizia, ai quali la coinquilina dell’uomo ha raccontato della lite in casa con i due nordafricani. Non sono noti al momento ulteriori dettagli riguardo la dinamica dei fatti. In corso le indagini a cura della Squadra Mobile che sta raccogliendo testimonianze. Sul posto anche la Polizia Scientifica per i rilievi.