Giampaolo Turazza e Vilma Vezzaro erano stati trovati morti all’interno del loro appartamento di Verona lunedì sera. Un duplice omicidio, come raccontavano le terribili ferite sui corpi dei due anziani. A distanza di qualche ora è stato arrestato il figlio 55enne della coppia.

Verona, 55enne arrestato per il duplice omicidio dei genitori

Era la sera di lunedì 24 Aprile, quando i due coniugi di 75 e 73 anni erano stati ritrovati senza vita, con il loro corpo ricoperto di ferite di arma da taglio, all’interno del loro appartamento di Verona. La polizia aveva immediatamente iniziato le indagini. Il primo sospettato era il figlio di Giampaolo e Vilma: un 55enne che in quel momento risultava irreperibile.

L’arresto del figlio e le indagini della polizia

La Squadra mobile e i tecnici della Scientifica si erano recati all’appartamento e avevano effettuato tutti i rilievi del caso. La scena che si sono trovati davanti gli agenti era delle più cruente: il marito steso nel letto in una pozza di sangue, la moglie riversa al suolo in corridoio. Entrambi i pensionati sono stati accoltellati alla gola. Il 55enne è stato rintracciato e accompagnato in Questura per essere interrogato.