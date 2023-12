Vera Gemma: "Mi hanno fatto rifare il naso, non c'era bisogno"

Vera Gemma ha rotto il silenzio “sull’ossessione per l’estetica” presente nella sua famiglia e sui ritocchi estetici a cui è stata costretta a sottoporsi.

Vera Gemma: la chirurgia estetica

Vera Gemma ha confessato che i suoi familiari sarebbero stati a dir poco ossessionati dalla chirurgia estetica e ha ammesso che sarebbe stata costretta a sottoporsi ad alcuni ritocchi estetici nonostante per lei non vi fosse bisogno. “Non ci hanno mai parlato di droghe, ma si sono raccomandati mille volte di non ingrassare. Erano ossessionati dalla bellezza. Volevano che fossimo all’altezza di papà”, ha confessato, e ancora: “Forse, ci tenevano perché lui era diventato un divo attraverso la bellezza e solo dopo aveva dimostrato di essere bravo – aggiunge Vera – Pensi che ci hanno fatto rifare il naso e non c’era bisogno. Però, sono stati comunque un esempio solido di amore per la vita, per cui ho provato tutte le droghe ma senza mai diventare dipendente. In effetti, da adolescente, ho fatto un macello”.

Vera Gemma ha anche rotto il silenzio sulle esperienze di vita “estreme” che avrebbe fatto nel corso della sua vita e che le sarebbero servite per comprendere meglio il mondo da cui proveniva. “Mi rifugiavo nelle borgate pericolose, cercavo storie di vita estreme: avevo bisogno di verità assenti nel mondo perfetto dello spettacolo, non volevo essere complice di quella grande bugia. Poi, ho capito c’è gente vera nello spettacolo e finta nelle borgate e viceversa”, ha dichiarato. Sulla questione emergeranno ulteriori sviluppi? In tanti, tra i fan dei social, sperano di saperne di più sul suo conto.