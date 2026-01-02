Dopo aver conquistato il pubblico con la loro musica e la loro storia d’amore, i Coma_Cose, Fausto Lama e California, hanno deciso di chiudere sia la relazione sentimentale sia il progetto artistico. Tra burnout creativo, sentimenti assopiti e una convivenza tra amore e musica diventata troppo stretta, Fausto racconta la verità dietro la separazione e il nuovo percorso solista con il singolo «A tanto così».

La verità dietro la rottura dei Coma_Cose, Fausto Lama rompe il silenzio: “Era una gabbia”

I Coma_Cose, il duo che aveva conquistato milioni di fan, anche sul palco di Sanremo, hanno messo fine non solo alla loro relazione sentimentale ma anche al progetto artistico che li univa. Fausto Zanardelli, in arte Fausto_Lama, racconta al Corriere della Sera il momento delicato della separazione dalla ex compagna Francesca Mesiano (California).

Il suo nuovo singolo, «A tanto così», nasce proprio da questa esperienza e affronta il vissuto con sincerità: “Certo che è lei, mi sento un cantautore e quindi parlo del mio vissuto. Lasciare quel tema in sospeso sarebbe stato una sconfitta da autore“. Fausto spiega che il collasso creativo del progetto è stato inevitabile: “Avevamo detto che “Vita fusa”, uscito dopo Sanremo 2025, sarebbe stato l’ultimo disco insieme. La cosa più importante era tutelare la coppia, chiudere fuori il mondo e dire basta al progetto artistico“.

Nonostante ciò, la musica continuava a tenerli legati, anche se il sentimento era già affievolito: “Mischiare amore e musica è pericolosissimo. A un certo punto si fondono, una diventa il simulacro dell’altra e non sai più di cosa sei innamorato: di una canzone, di una proiezione. Se hai dei problemi sul lavoro finisce che alla sera a casa parli ancora di quello, perdi lucidità, non ti rilassi mai, si crea una tensione che ti manda in burnout. Non capisci più chi sei: tu, tu nella coppia, tu rispetto a quello che vede la gente. È stata una bellissima gabbia“.

L’intreccio tra vita privata e lavoro ha portato a saltare i concerti programmati e a un allontanamento dai social: “Quei due concerti erano stati decisi come festa di chiusura del progetto quando ancora c’era serenità fra di noi. Poi sono mancate l’energia e la voglia di costruire un racconto: ci siamo tolti dai social, non c’era più compartecipazione“.

Tra amicizia e nuovi inizi: il futuro di Fausto Lama e California

Dopo la separazione, il rapporto tra Fausto e Francesca è rimasto improntato a «amicizia e rispetto», ma per il momento i Coma_Cose non torneranno insieme. Fausto sottolinea come il progetto fosse un percorso a due che richiedeva continui compromessi: “In un percorso a due ci si plasma a vicenda e si mette da parte il profilo personale. Il cinismo e l’ironia che sono la mia cifra erano rimasti indietro. La gente vedeva la leader Francesca e diceva “ma lui che fa?”. Avevo fatto passi indietro al punto che mi sentivo il ghost writer di una coppia“.