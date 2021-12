Verona, due uomini trovati morti in casa: uccisi dal monossido di carbonio

Due uomini sono stati trovati morti in casa vicino a Verona: sarebbero stati intossicati da un'esalazione di monossido di carbonio.

Tragedia a Bosco Chiesanuova, comune in provincia di Verona, dove due uomini sono stati trovati morti insieme alle carcasse dei loro animali: ad ucciderli sarebbe stata un’intossicazione da monossido di carbonio.

Uomini trovati morti a Verona

Il rinvenimento è giunto dopo che domenica 19 dicembre i familiari dei due si erano rivolti ai Carabinieri perché impossibilitati a raggiungerli.

Uno di loro, nato a Messina e residente a Sommacampagna, aveva agganciato l’ultima cella telefonica a Bosco Chiesanuova e pertanto i soccorritori di Protezione Civile e Vigili del Fuoco avevano fatto convergere lì le ricerche.

Dopo aver rinvenuto anche un’auto in contrada Prati, hanno trovato in una casa poco lontana il corpo dell’uomo e quello dell’amico insieme ai loro animali senza vita. Da una prima analisi sarebbero tutti morti intossicati da monossido di carbonio, ma i medici legali effettueranno comunque un’autopsia sui cadaveri per accertare la causa del decesso.

Al momento non è chiaro cosa possa aver determinato l’esalazione, ma la pista più plausibile è quella di una stufa per riscaldarsi.

Uomini trovati morti a Verona: chi sono

Sul posto, oltre ai soccorritori, erano presenti anche i Carabinieri coordinati dalla pm Facciotti e il sindaco Claudio Melotti. I due uomini deceduti sono R.B., 51 anni, nato a Verona e residente in città, e P.D.F., classe 1971, nato a Messina e residente a Sommacampagna.