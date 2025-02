UNATRAS: vertenza Autotrasporto - avviata la fase per l’emanazione di provv...

Informazione sull'incontro tenutosi tra le associazioni UNATRAS e i rappresentanti del Governo al Ministero dei Trasporti, in cui si è parlato della vertenza trasporto e di come iniziare ad emanare i provvedimenti attesi, sotto il monitoraggio di UNATRAS

Nel corso dell’incontro tenutosi ieri al Ministero dei Trasporti tra il coordinamento delle associazioni UNATRAS e i rappresentanti del Governo, tenuto conto delle gravi problematiche che vive il comparto, il Viceministro Rixi ha promosso un calendario di incontri serrati nei quali saranno esaminati gli affinamenti sui provvedimenti normativi già predisposti dall’amministrazione per la definitiva attuazione.

Il primo di questi è stato fissato per l’11 marzo per esaminare le norme sui tempi di attesa al carico/scarico e sui tempi di pagamento, le norme attuative del pacchetto mobilità, partendo dal serio contrasto all’illegalità nel mercato con conseguente cancellazione delle imprese senza veicoli dall’Albo autotrasporto.

In ordine al grave taglio di 12 milioni sulle risorse strutturali il viceministro Rixi ha annunciato che sono in corso le verifiche con il Ministero dell’economia e finanze per il recupero della dotazione originaria (240MLN), auspicando addirittura la possibilità di un incremento dei fondi ricorrendo ai 55,9 milioni residui dei crediti d’imposta degli anni precedenti.

Infine il Viceministro ha prospettato l’istituzione del tavolo tecnico sulle modifiche introdotte dalla riforma del codice della strada per evitare penalizzazioni all’attività dell’autotrasporto professionale, senza compromettere la sicurezza stradale e sociale.

Unatras, preso atto del programma definito, monitorerà costantemente lo stato di avanzamento dei provvedimenti attesi dalla categoria.