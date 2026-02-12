Belgio, Giorgia Meloni protagonista di un fuori onda a margine dell’incontro informale Ue in Belgio.

Belgio, Giorgia Meloni all’incontro informale Ue

I leader dell’Unione Europea si sono riuniti nel castello di Alden-Biesen, in Belgio, non lontano da Liegi. Si tratta di un incontro informale, nel quale si prevedono però tensioni in particolare tra Francia e Germania che, recentemente, si sono scontrate su temi quali debito comune, commercio e deregulation.

Presente al vertice anche la nostra premier Giorgia Meloni che, durante il punto stampa, è stata protagonista di un fuori onda. Ecco cosa ha detto.

Vertice Ue in Belgio, il fuori onda di Giorgia Meloni

Come detto i leader dell’Ue sono riuniti nel castello di Alden-Biesen, in Belgio, per un incontro informale. Tra loro anche la nostra premier Giorgia Meloni la quale, durante il punto stampa a margine dell’incontro, si è lasciata andare a un fuori onda. La Meloni, infatti, verso la fine dello scambio con i giornalisti, ha esclamato: “Mi sto congelando”. Le temperature, in Belgio, sono molto basse e, inoltre, Giorgia Meloni si è presentata nel cortile per il punto stampa indossando solamente giacca e camicia. Oggi, tra l’altro, pioggia e forti venti hanno accompagnato il vertice informale Ue, e temperature che si aggirano sui 3 gradi.