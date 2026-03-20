Vertice Ue, Orbán conferma il veto sul prestito all'Ucraina e apre lo scontro

Il Consiglio europeo riunito a Bruxelles il 19 marzo 2026 ha visto riemergere tensioni profonde sul sostegno a Kiev: il veto imposto dal primo ministro ungherese Viktor Orbán continua a impedire lo sblocco del prestito da 90 miliardi di euro destinato all’Ucraina. Sullo sfondo si intrecciano questioni energetiche, accuse reciproche e interpretazioni divergenti di quanto avvenuto nelle stanze del vertice. La giornata ha messo in luce non solo le divisioni sui contenuti, ma anche il problema della fiducia tra gli alleati.

Tra i protagonisti del confronto si è inserita la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, che all’uscita dal summit ha invitato a non dare per scontate alcune ricostruzioni circolate sui media e ha sottolineato la necessità di usare flessibilità per trovare un’intesa. Nel frattempo la questione dell’oleodotto e la crisi nel Medio Oriente, con il nodo dello stretto di Hormuz, hanno aggiunto un ulteriore livello di complessità al dibattito tra i 27.

Perché Orbán mantiene il veto

Secondo la linea di Budapest, il blocco del via libera non è staccato dalle questioni energetiche. Orbán ha collegato l’approvazione del prestito alla ripresa del flusso di greggio attraverso l’oleodotto Druzhba, sostenendo che l’Ucraina ostacoli le operazioni di ripristino del transito. A fianco dell’Ungheria si è posizionato il premier slovacco Robert Fico, creando una frattura significativa nel fronte conservatore europeo. Questo approccio mantiene in stallo la procedura per l’erogazione dei fondi, trasformando una decisione economica in un tema di pressione politica sul corridoio energetico.

L’oleodotto Druzhba e le riparazioni

L’oleodotto noto come Druzhba è diventato il centro della contesa: fonti ucraine hanno offerto la disponibilità dell’Unione europea a contribuire alle riparazioni e Kiev ha annunciato che i lavori potrebbero riportare in funzione il condotto entro novanta giorni, condizione che potrebbe modificare il quadro attuale. Bruxelles, però, considera il nodo separato dalla decisione finanziaria e teme che mescolare i dossier renda più difficile giungere a una soluzione politica comune.

Reazioni al vertice e il caso Politico

Nel corso della giornata sono arrivate accuse e smentite sulle parole attribuite ad alcuni leader. Una ricostruzione della testata Politico sosteneva che la premier Meloni avesse detto di comprendere le ragioni dell’Ungheria: dichiarazione che Palazzo Chigi ha ufficialmente definito infondata. Meloni, uscendo dal Consiglio, ha affermato di aver letto resoconti che le sono parsi bizzarri e ha ribadito che la questione è risolvibile con la dovuta flessibilità. Sul piano formale, il presidente del Consiglio europeo Antonio Costa ha definito «inaccettabile» il rifiuto di Orbán di rimuovere il veto.

La dinamica politica interna al vertice

Il confronto tra leader ha mostrato come gli equilibri interni all’Unione possano modificarsi rapidamente: mentre alcuni paesi spingono per mantenere separate le istanze energetiche e finanziarie, altri sfruttano la leva del veto per ottenere concessioni sul territorio o sugli approvvigionamenti. La mancata firma delle conclusioni attese al termine del summit è la prova che la diplomazia europea resta sotto stress quando interessi nazionali e obiettivi comuni entrano in collisione.

Il contesto globale: Medio Oriente e stretto di Hormuz

Al Consiglio si è discusso anche dell’escalation in Medio Oriente e delle sue ricadute sul prezzo dell’energia. Sei paesi — tra cui l’Italia — hanno pubblicato una nota congiunta per dichiararsi pronti a contribuire a misure volte a riaprire la navigazione nello stretto di Hormuz, ma Roma ha precisato che non saranno previste azioni militari senza una tregua preventiva. Il ministro degli Esteri ha definito il documento un impegno politico per tutelare la libertà di circolazione marittima, mentre il presidente francese Emmanuel Macron ha invocato una moratoria sugli attacchi alle infrastrutture civili per favorire una rapida de-escalation.

Il risultato pratico del vertice è stato un quadro a più velocità: temi urgenti sul tavolo, poche decisioni vincolanti e la consapevolezza che per sbloccare il prestito all’Ucraina servirà una mediazione che tenga conto di questioni energetiche, alleanze politiche e percezioni di legittimità. La palla resta nelle mani dei leader nazionali: il confronto proseguirà nei prossimi giorni, con Bruxelles chiamata a trovare un equilibrio tra solidarietà e interessi nazionali.