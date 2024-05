VËRYL Festival 2024: la programmazione completa

Dal 16 al 18 agosto torna uno degli appuntamenti più importanti della festival season in Germania: per la prima volta il festival VËRYL si terrà nell'ex aeroporto di Werneuchen in Brandeburgo. Una tre giorni dedicata alla musica elettronica, con tante artiste berlinesi e internazionali, alle arti...

Dal 16 al 18 agosto torna uno degli appuntamenti più importanti della festival season in Germania: per la prima volta il festival VËRYL si terrà nell’ex aeroporto di Werneuchen in Brandeburgo. Una tre giorni dedicata alla musica elettronica, con tante artiste berlinesi e internazionali, alle arti visual e alla gastronomia, vegana e vegetariana, di assoluta qualità.

Da Shubostar a Tijana T: una lineup “Flinta”

Le programmazioni dei festival musicali sono spesso caratterizzate da un gender gap, tutto a favore del genere maschile. Non è il caso di VËRYL, che per l’edizione 2024 può contare sulle performance di tantissime artiste di assoluto livello, berlinesi e non. Dalla serba Tijana T alla sudafricana Desiree: passando per la coreana Shubostar e la francese – ma residente a Berlino – Marie Montexier. Non solo musica: con la propria sezione dedicata alle arti visive, il Festival VËRYL contribuisce alla visibilità di una scena artistica giovane ed emergente e dei discorsi attuali. Tra gli artisti visual presenti all’edizione 2024 ci saranno il collettivo francese Ascidiacea, Manja Ebert, Vesela Stanoeva e Veronika Dräxler.

La filosofia del VËRYL Festival

Il VËRYL si basa sulla sostenibilità e sulla consapevolezza: al festival saranno serviti esclusivamente cibi senza carne. A tal fine, il VËRYL ha collaborato con due eccellenze culinarie di Berlino: l’Osteria Trissanti di Prenzlauer Berg ed Eva Che, con il suo rinomato Che Hub Collective, saranno responsabili della ristorazione del festival. L’uso responsabile delle risorse è un elemento fondamentale del festival, così come il supporto alle organizzazioni non profit e la costante presenza del nostro team di sensibilizzazione. Per questo motivo, un euro per ogni biglietto venduto sarà donato al partner Baumretter: a tal fine, ogni acquisto di un biglietto contribuisce attivamente alla protezione ambientale attraverso la riforestazione o il salvataggio degli alberi.

Cosa visitare a Werneuchen

Per chi ha in programma di andare a VËRYL Festival, intorno a Werneuchen, situata nello stato del Brandeburgo, ci sono diverse attrazioni interessanti da visitare. Il Parco Naturale Barnim offre paesaggi vari, ideali per escursioni e osservazione della fauna, mentre il Museo Agrarhistorisches Gutshof Altlandsberg a Altlandsberg offre uno sguardo sulla vita agricola storica della regione. I laghi balneabili come il Badesee Bötzsee vicino a Strausberg e il Straussee offrono opportunità di nuoto e relax, così come il Wandlitzsee a Wandlitz. Il castello di Neuenhagen e la Marienkirche Bernau a Bernau bei Berlin sono luoghi storici affascinanti da visitare. Il Parco Naturale Märkische Schweiz, con i suoi paesaggi collinari e il lago Schermützelsee, è perfetto per escursioni. La vicinanza a Berlino permette di visitare facilmente la capitale tedesca con le sue numerose attrazioni culturali e storiche.

VËRYL Festival: la lineup completa

Aletha Bashkka / Bibi Seck / Body Language (Stella Zekri & Camilla Rae) / Henri Bergmann / Marie Montexier / Dasco / Desiree / DJ Paulette / Jamiie / Levi Oi / Lola Haro / Maryisonacid / Nathalie Seres / Shinedoe / Shubostar / Tijana T / Volvox / Zoe Palace