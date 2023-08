Ormai è ufficiale: a partire dalla fine di agosto, gli utenti europei potranno salutare l’algoritmo e ricominciare a visualizzare i post su Facebook e Instagram in ordine cronologico. In questo modo, Meta sta dando seguito alle indicazioni contenute nel Digital Services Act diramato dall’Unione europea.

Via l’algoritmo, torna l’ordine cronologico dei post su Facebook e Instagram

In arrivo più controllo su Facebook e Instagram per gli utenti europei. La novità sarà operativa a partire dalla fine del mese di agosto. A questo punto, infatti, gli utenti europei potranno scegliere di tornare a vedere i loro contenuti in ordine cronologico e non tramite l’algoritmo. Questa è solo una delle tante novità introdotte da Meta con le quali la società si adeguerà all’imminente Digital Services Act (Dsa) europeo che richiede maggiore trasparenza e chiarezza alle piattaforme online.

I cambiamenti ormai prossimi che danno seguito alle richieste di Bruxelles sono stati spiegati da Meta con un post condiviso nelle ultime ore. A dover rispettare le indicazioni dell’Ue, tuttavia, non è soltanto l’azienda di Mark Zuckerberg ma tutti i 19 maggiori player digitali attualmente in campo come, ad esempio, Amazon, Apple, Google, Microsoft, Twitter e TikTok. Nel caso in cui le nuove regole non dovessero essere rispettate, le società andranno incontro a pesanti multe.

L’annuncio di Meta

“Stiamo offrendo alla nostra comunity europea la possibilità di visualizzare e scoprire contenuti su Reels, Storie, Ricerca e altre parti di Facebook e Instagram senza utilizzare i processi di classificazione e raccomandazione dell’IA”, ha scritto Nick Clegg, Presidente Global Affairs di Meta. “Ad esempio, su Facebook e Instagram, gli utenti avranno la possibilità di visualizzare Storie e Reels solo delle persone che seguono, classificate in ordine cronologico, dal più recente al più vecchio”, ha concluso.

Clegg ha anche aggiunto che un’altra misura per garantire conformità al Dsa sarà quella di includere l’espansione di una biblioteca per “visualizzare e archiviare” ogni pubblicità indirizzata ai cittadini dell’Unione europea. Altre modifiche apportate, poi, riguardano maggiori informazioni su come i sistemi di AI di Meta classificano i contenuti sulle piattaforme Instagram e Facebook. Il Presidente Global Affairs di Meta, infine, ha sottolineato che oltre un migliaio di persone stanno lavorando in Meta per apportare tutte le modifiche richiesta dal Digital Services Act.