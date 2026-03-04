Via libera al Senato al ddl antisemitismo: spaccatura nel centrosinistra

Il Senato ha approvato il ddl contro l'antisemitismo con 105 sì, 24 no e 21 astensioni: il testo suscita dubbi soprattutto sul richiamo alla definizione Ihra e provoca tensioni nel centrosinistra

Il Senato ha attribuito un primo via libera al disegno di legge volto a contrastare l’antisemitismo. La votazione ha registrato 105 sì, 24 no e 21 astensioni. Dietro i numeri emerge una controversia politica e giuridica che coinvolge gruppi parlamentari e osservatori esterni.

Al centro del dibattito permane la scelta di inserire nel primo articolo la definizione proposta dall’International Holocaust Remembrance Alliance (IHRA), corredata da indicatori che offrono esempi applicativi. La formulazione ha suscitato critiche, in particolare da parte del centrosinistra, che segnala possibili ambiguità interpretative e rischi per la libertà di espressione.

Composizione del voto e reazioni politiche

Il quadro del voto indica divisioni anche all’interno dei singoli gruppi parlamentari. Alcuni senatori hanno motivato il proprio sostegno con la necessità di rafforzare la tutela delle comunità ebraiche. Altri hanno espresso riserve sulle conseguenze applicative degli indicatori.

Le principali forze di opposizione hanno criticato la procedura ritenuta frettolosa. Soggetti istituzionali e associazioni della società civile hanno chiesto chiarimenti sui criteri di interpretazione e sull’eventuale impatto sulle libertà civili.

Il governo ha difeso il testo sostenendo che la definizione IHRA fornisce un quadro operativo per contrastare episodi di odio e discriminazione. I relatori hanno annunciato la disponibilità a valutare emendamenti tecnici a valle dell’esame nelle commissioni competenti.

I voti in Aula hanno segnato una netta frattura tra gli schieramenti. Il centrodestra, insieme a Italia viva e Azione, ha sostenuto il testo, mentre il M5S e il gruppo Avs si sono opposti. Il gruppo del Partito Democratico si è astenuto nella maggioranza dei casi, con l’eccezione di almeno sei senatori che hanno votato a favore. I relatori avevano annunciato la disponibilità a valutare emendamenti tecnici dopo l’esame in commissione.

I riformisti e la scelta individuale

Tra i dem che hanno espresso voto favorevole figurano Graziano Delrio, Alfredo Bazoli, Pier Ferdinando Casini, Filippo Sensi, Walter Verini e Sandra Zampa. Questo piccolo nucleo, spesso indicato come riformisti, ha motivato la scelta come un atto di responsabilità volto a rispondere all’aumento degli episodi segnalati negli ultimi anni. Il comportamento dei singoli senatori mette in evidenza una linea individuale rispetto alla posizione ufficiale del gruppo.

Il nodo della definizione IHRA e gli indicatori

Il dibattito parlamentare si è concentrato sulla definizione proposta dalla Holocaust Remembrance Alliance (IHRA) e sugli indicatori allegati al provvedimento. Alcuni senatori hanno sollevato riserve sulla portata delle definizioni e sulle possibili ricadute interpretative nell’applicazione pratica. Altri hanno chiesto chiarimenti sugli indicatori statistici e sulle modalità di raccolta dei dati, richiedendo garanzie su tracciamento e trasparenza. I relatori hanno confermato che le osservazioni verranno esaminate nelle commissioni competenti, dove potranno essere presentati emendamenti tecnici.

Ile opposizioni e il Partito Democratico hanno concentrato le critiche sulla previsione della definizione Ihra inserita nell’articolo 1. La contestazione è riferita soprattutto agli indicatori allegati al testo. Secondo i critici, tali indicatori potrebbero essere interpretati in modo da equiparare a manifestazioni di antisemitismo anche alcune critiche politiche rivolte allo Stato di Israele.

Proposte emendative e bocciature

Durante l’esame in commissione e in Aula sono stati presentati emendamenti volti a eliminare il rinvio diretto alla Ihra o a sostituire gli indicatori con una formulazione autonoma. Le proposte puntavano a privilegiare atti concreti di discriminazione, pregiudizio o violenza contro gli ebrei e le istituzioni ebraiche. L’Aula non ha accolto questi emendamenti. La mancata approvazione ha contribuito alle astensioni del gruppo democratico.

Modifiche al testo e aspetti tolti

I relatori hanno indicato che le osservazioni saranno esaminate nelle commissioni competenti, dove potranno essere presentati emendamenti tecnici. Rimane al centro del confronto il bilanciamento tra la necessità di contrastare l’antisemitismo e la tutela della libertà di critica politica.

Il testo giunto in Aula è stato modificato rispetto alla prima versione: sono stati eliminati elementi fortemente criticati, come il divieto generale di manifestazioni e l’introduzione di nuove norme penali ritenute in parte sovrapposte alla legge Mancino. È rimasta però la definizione IHRA, mentre alcuni emendamenti soppressivi presentati da Fratelli d’Italia sono stati accolti.

Equilibrio tra libertà di critica e tutela dalle discriminazioni

Il dibattito si è concentrato sul confine tra la libera critica politica e la stigmatizzazione di un popolo o di una religione. I parlamentari del centrosinistra hanno proposto clausole precise per garantire che la critica alle politiche di uno Stato non venga automaticamente interpretata come antisemitismo. Le proposte puntano a distinguere intenzioni critiche legittime da atti discriminatori in base a indicatori giuridici e testuali.

Monito civile e prospettive future

L’esito della discussione è stato descritto come un monito civile sull’importanza di conciliare tutela delle minoranze e libertà di espressione. Nei prossimi passaggi parlamentari si attende un ulteriore confronto sugli articolati rimasti ambigui e sulla formulazione delle clausole di garanzia.

Nei prossimi passaggi parlamentari si attende un ulteriore confronto sugli articolati rimasti ambigui e sulla formulazione delle clausole di garanzia. Nel corso delle discussioni parlamentari sono intervenute personalità istituzionali e civili che hanno chiesto una risposta ampia e condivisa al fenomeno dell’antisemitismo. La senatrice a vita Liliana Segre ha sollecitato un intervento urgente, citando il forte aumento degli episodi rilevati dall’Osservatorio antisemitismo, che ha registrato 963 episodi nel 2026.

Il gruppo del Partito Democratico ha annunciato l’intenzione di riprendere il confronto alla Camera in seconda lettura per rafforzare il testo sul piano delle risorse e delle garanzie normative. Il voto al Senato ha evidenziato come la lotta contro l’antisemitismo rappresenti una prova della qualità democratica del Paese e come sia complesso raggiungere una sintesi politica e tecnica condivisa.

Il primo passaggio parlamentare rappresenta un segnale politico importante, ma lascia aperti nodi sostanziali. Tra questi figurano la definizione di antisemitismo, il rapporto tra la tutela contro l’odio e libertà di espressione e la necessità di un testo in grado di raccogliere una più ampia convergenza trasversale. Nei prossimi passaggi parlamentari si attende un chiarimento tecnico sui confini normativi e sulle garanzie procedurali.