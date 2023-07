l consiglio di garanzia del Senato ha dato il via libera a una delibera che prevede il ripristino dei vitalizi tagliati per gli ex senatori.

Il consiglio di garanzia del Senato ha dato il via libera a una delibera che prevede il ripristino dei vitalizi tagliati per gli ex senatori. I vitalizi che il Governo intende ripristinare sono quelli relativi a prima del 2012 quando, per adeguarsi alla riforma pensionistica, venne deciso che fosse applicato anche ai parlamentari il sistema contributivo e non più retributivo.

Stando a quanto anticipato da Repubblica e Il Fatto Quotidiano, fonti parlamentari hanno riferito che la decisione è stata presa con un voto che ha il no di Lega e Fratelli d’Italia, l’astensione del Partito Democratico e io sì di un componente del consiglio ex Movimento 5 Stelle. Il presidente del Consiglio di garanzia del Senato, il forzista Luigi Vitali, ha votato sì.