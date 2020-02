Le migliori sei mete per trascorrere una vacanza nel mese di febbraio in Italia o in Europa: i consigli utili sulle destinazioni più gettonate.

Solitamente febbraio è uno dei mesi presi meno in considerazione per viaggiare. In realtà, tra il minore afflusso turistico e le tariffe più convenienti, può essere uno dei periodi migliori per fare una bella vacanza. Che si tratti di una romantica fuga per San Valentino, o di una settimana bianca all’insegna di sci e fonduta, c’è una destinazione per ogni viaggiatore.

Dove andare in vacanza a febbraio

Alcune delle mete più belle per trascorrere una splendida vacanza nel mese di febbraio: tutti consigli sui luoghi da visitare e sulle attività da svolgere in Italia e in Europa, all’insegna del divertimento e del relax.

Dal mare alle montagne: Madeira e Zurigo

Per evitare il clima freddo e umido che colpisce gran parte dell’Europa a febbraio, l‘isola di Madeira al largo della costa nord-occidentale dell’Africa è perfetta.

Madeira è il luogo ideale per le attività all’aperto anche nei mesi invernali. Ad esempio, si possono fare escursioni a Ponta de São Lourenço, una riserva naturale caratterizzata da rocce vulcaniche rosse con una vista spettacolare sull’Atlantico. Oppure, se non si vuole fare un’escursione, ma comunque godere di viste meravigliose, il Cabo Girão è una passerella meravigliosa sulla scogliera più alta d’Europa. Infine, se si programma una visita a fine febbraio, si può prendere parte alle festività di Carnevale.

Per gli appassionati di sci, Zurigo è l’ideale. Di giorno si possono visitare le stazioni sciistiche vicine come Flumserberg per famiglie e principianti, e Rigi, attrezzata anche con strutture di lusso dove godere delle sorgenti termali. Per una pausa dallo sci, si può passeggiare nel centro, visitare il museo di belle arti o gustare la tipica fonduta a bordo del Fondue Tram, che offre viste inedite della città in un giro di due ore.





Le città europee più adatte: Madrid e Nizza

Grazie al minor afflusso turistico, è possibile apprezzare al meglio i musei della capitale spagnola. Si inizia dal Museo del Prado, il più importante museo d’arte nazionale, per proseguire con il Museo Reina Sofia, che espone opere d’arte del ventesimo secolo. Per i veri appassionati d’arte, Madrid è un paradiso: qui si trovano anche il Museo del Romanticismo e il Museo Sorolla. Inoltre, la capitale spagnola è ideale per gli amanti della cucina gourmet, grazie ai tanti ristoranti per tutte le tasche.

Anche Nizza, splendida città appena passato il confine ligure, merita una visita in febbraio. grazie al clima mite è possibile fare una passeggiata lungo la famosa Promenade des Anglais senza la folla estiva. Visitando il Parc du Chateau, si può godere della vista della vegetazione rigogliosa che si estende a vista d’occhio. Non può mancare un giro per la città vecchia e il mercato tradizionale, dove si trovano edifici dai colori accesi e piccole stradine che pullulano di caffè e ristoranti.

Venezia e Roma: i must per i viaggi a febbraio

In inverno, Venezia, la romantica città che sorge sull’acqua è avvolta dalla nebbia, un elemento che la rende ancora più misteriosa. Esplorare i canali e le calli rigorosamente a piedi è l’attività migliore: ci si può perdere e – quando se ne ha voglia – provare le specialità della regione, i cicchetti, piccoli bocconi da gustare con un’ombra di vino della casa. Febbraio potrebbe sembrare meno affollato, ma nei giorni clou del Carnevale di Venezia le vie della città lagunare si animano. Con una tradizione che dura da più di sette secoli ed eventi attesi come il Volo della Colombina, il Carnevale a Venezia è un motivo in più per visitare la città.

La capitale d’Italia è affollata di turisti tutto l’anno, vista la sua rilevanza culturale e storica. Tuttavia, tra i mesi di febbraio e marzo la folla di turisti è minore e il clima è più fresco e spesso gradevole: le temperature medie a febbraio si aggirano sui 10° e vi è un minore rischio di precipitazioni. Oltre al clima mite, sono davvero molti i vantaggi di visitare Roma durante questo mese, tra cui la poca attesa per le principali attrazioni e pacchetti vantaggiosi per soggiornare anche presso i migliori hotel. Inoltre, si può prendere parte alle tante celebrazioni che la città organizza in occasione del Carnevale.