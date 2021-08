Viareggio, morta di Covid a 29 anni: era in quarantena a casa con il compagno

Una donna di 29 anni è morta di Covid a Viareggio, mentre era in quarantena a casa con il suo compagno. Non era vaccinata.

Katia Lamberti, ragazza di 29 anni, è morta improvvisamente a Ferragosto, nel pronto soccorso di Versilia. La donna si trovava in quarantena per Covid, a casa con il suo compagno, a Viareggio, in Toscana, più precisamente a Torre del Lago. Negli ultimi cinque giorni si era manifestata un’infiammazione. Quando è arrivata al pronto soccorso, i sanitari hanno subito capito che era in arresto cardio respiratorio. La donna è stata sottoposta a rianimazione cardiopolmonare nell’area Covid del pronto soccorso per un’ora, ma non ha mai ripreso coscienza o attività cardiaca e respiratoria.

Devono ancora capire a quali complicanze esatte è andata incontro la ragazza. Il suo fidanzato ha visto che si stava sentendo male in casa e ha subito chiamato i soccorsi. Quando la ragazza è svenuta, lui ha deciso di portarla in macchina e andare direttamente in ospedale, per riuscire a fare tutto più velocemente, nella speranza di salvarla.

Katia Lamberti aveva 29 anni ed era la titolare di una famosa pizzeria e friggitoria di Torre del Lago, la Regina di Cuori.

Si era trasferita a Torre del Lago insieme alla sua famiglia nel 2013. Qualche anno fa ha incontrato Emanuele e i due si sono innamorati. Ora vivevano insieme e gestivano insieme la pizzeria. La donna non era ancora vaccinata. La coppia era in quarantena da 5 giorni. Katia aveva avuto un po’ di febbre e aveva fatto il tampone. Aveva così scoperto di essere positiva al Covid e di conseguenza i due erano stati messi in quarantena.

I sanitari pensano che il decesso sia avvenuto a causa di una complicanza acuta cardiorespiratoria legata al Covid, che negli ultimi cinque giorni si era manifestata con febbre e piccoli disturbi respiratori. Devono ancora arrivare gli esiti degli accertamenti in laboratorio, che al momento sono ancora in corso, e di quelli autoptici, che sono stati richiesti dai medici dell’ospedale. Al termine di tutti questi approfondimenti riusciranno a fare chiarezza su quelle che sono state le cause della morte della ragazza di 29 anni.

