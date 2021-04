Vicenza, 20enne si suicida dal ponte Valgadena: la sera prima l’ultimo saluto ai genitori

Ennesimo suicidio sul ponte della morte in Veneto.

Una tragica notizia arriva da Vicenza: una ragazza di soli 20 anni, tra Foza e Enego sull’Altopiano di Asiago, a cavallo tra la parte settentrionale della provincia di Vicenza e la parte sudorientale della provincia autonoma di Trento, ha deciso di togliersi la vita, gettandosi dal ponte Valgadena.

Purtroppo, si tratta della seconda vittima che si registra in sole tre settimane sull’Altopiano dei Sette Comuni.

Vicenza, saluta mamma e papà, poi si getta dal ponte Valgadena

L’allarme è scattato intorno a mezzanotte quando è stata segnalata un’auto ferma. Per cui, sono subito accorsi i carabinieri ed i vigili del fuoco sul posto.

Lì i pompieri hanno dovuto lavorare duramente e per molte ore, per riuscire a recuperare il corpo della giovane fanciulla. Quest’ultima ieri sera, 23 aprile 2021, era uscita di casa e facendo ciò aveva già insospettito i suoi genitori; inoltre, non facendo rientro con il coprifuoco, conoscendo le abitudini della giovane, la preoccupazione è aumentata, per cui mamma e papà hanno inziato immeditamente a cercarla al suo cellulare. Ma invano.

La ragazza non rispondeva.

I genitori allora hanno deciso di avvisare i carabinieri della compagnia di Thiene. Di fronte alla richiesta di aiuto, si sono mobilitati anche i vigili del fuoco ed il Soccorso alpino.

Tuttavia, solo dopo mezzanotte l’auto della ragazza è stata ritrovata nei pressi del Ponte tra Foza e Enego. Già in quel momento le speranze dei genitori della 20enne si sono spente. Purtroppo, quando i pompieri sono riusciuti a trovare il corpo, per la ragazza non c’era più nulla da fare: era morta. La notizia è stata riportata da Il gazzettino.

Al momento ancora non è chiaro il motivo che ha spinto la fanciulla a compiere un atto così estremo.

