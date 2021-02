Donna si getta da un ponte col figlio e muore, il bimbo è in fin di vita

Una donna di 31 anni si è suicidata gettandosi da un ponte assieme al figlio di un anno e mezzo. Il piccolo è attualmente in ospedale in fin di vita.

Tragedia a Vidor, in provincia di Treviso, dove una donna di 31 anni si è suicidata gettandosi da un ponte sul fiume Piave assieme al figlio di appena un anno e mezzo. Il drammatico episodio è avvenuto nella tarda serata del 20 febbraio, nella località di Pederobba.

A seguito dello schianto la madre purtroppo non ce l’ha fatta, mentre il piccolo è stato ritrovato ancora vivo, seppur in gravissime condizioni e con evidenti fratture su tutto il corpo. Il bambino è attualmente ricoverato in fin di vita presso l’ospedale Ca’ Foncello di Treviso.

Treviso, donna si getta da un ponte con il figlio

Secondo quanto riportato dalle testate locali a lanciare l’allarme sarebbero stati alcuni automobilisti di passaggio, che hanno notato l’auto della donna ferma sul ponte senza nessuno nei paraggi.

Sul posto sono immediatamente intervenuti gli uomini dei carabinieri, i vigili del fuoco e gli operatori sanitari del Suem, che hanno subito prestato soccorso a madre e figlio. Per la donna i soccorritori non hanno potuto fare altro che constatare il decesso, mentre il bambino è stato trasportato in ospedale in gravissime condizioni.

Stando alle informazioni raccolte la donna era attualmente in cura presso un centro specializzato per una forma di depressione.

La 31enne avrebbe dovuto recarsi dai genitori nella giornata di sabato, ma non vedendola arrivare questi ultimi hanno prima avvertito il marito e successivamente le forze dell’ordine, che dopo alcune ricerche sono riusciti a trovare l’auto della donna ferma sul ponte. Da lì i vigili del fuoco hanno in seguito scoperto i due corpi sul greto del fiume, precipitati dopo un volo di una quindicina di metri.