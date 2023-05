Violenza su un mezzo pubblico a Vicenza, dove un uomo aggredisce la fidanzata sul bus ma un passeggero interviene e lo blocca. I media spiegano che delle due persone che hanno reagito a quei maltrattamenti in pubblico la seconda ha mandato al tappeto l’aggressore e lo ha consegnato alla polizia. Il fermato è un 31enne che aveva già ricevuto un ammonimento del questore a causa dei suoi comportamenti violenti ai danni della compagna.

Vicenza, aggredisce la fidanzata sul bus

La vittima è una 48enne che per fortuna non avrebbe riportato ferite. Ma cosa è accaduto? Nelle ore del mattino ed a bordo di un autobus Svt di linea l’uomo si sarebbe avvicinato la fidanzata e sarebbe nata un’accesa discussione. Di lì a poco il 31enne ha messo le mani addosso alla donna davanti agli altri passeggeri. A quel punto un passeggero ha provato a bloccare il violento, ma quest’ultimo ha reagito. Sul mezzo è scattato il panico e nella zuffa sarebbe stato distrutto anche un dispenser di gel igienizzante per le mani.

Il pugno del 23enne all’aggressore

Un secondo passeggero, un 23enne, a quel punto è intervenuto ed ha messo ko con un pugno il fidanzato della donna. Tutto questo mentre l’autista accostava sul lato di via Fratelli Bandiera, a San Bortolo,e chiamava la polizia. Sul posto sono arrivati gli agenti ed i soccorritori Suem. I poliziotti hanno preso in consegna l’uomo ed assieme ai due passeggeri che erano intervenuti sono andati negli uffici della questura per le verbalizzazioni. Per il 31enne sono stati disposti accertamenti psichiatrici all’ospedale San Bortolo.