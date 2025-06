Victor Wembanyama, dopo la trombosi si ritira in Cina: come sta oggi

A soli 21 anni, Victor Wembanyama si è trovato di fronte a uno degli ostacoli più duri della sua giovane carriera: una trombosi che ha interrotto bruscamente la sua stagione NBA 2024/25 con i San Antonio Spurs. Un colpo inatteso per l’astro nascente del basket mondiale, abituato ai riflettori, alle arene affollate e all’adrenalina delle grandi sfide.

A Victor Wembanyama è stata diagnosticata una trombosi venosa profonda alla spalla destra, che lo ha costretto a saltare la stagione 2024-25. La notizia è stata resa nota dai San Antonio Spurs tramite un comunicato ufficiale, che ha specificato come la patologia sia stata scoperta al suo ritorno in Texas dopo l’All Star Game.

La trombosi venosa profonda consiste nella formazione di un coagulo all’interno di vene profonde, causando spesso dolore, gonfiore e riduzione della funzionalità dell’arto colpito.

A fine marzo, secondo ‘L’Équipe’, Wembanyama è stato sottoposto a un intervento chirurgico per risolvere il problema alla spalla. La notizia è stata poi confermata da Frederic Fauthoux, nuovo commissario tecnico della nazionale francese, che durante la presentazione del girone di Eurobasket 2025 ha sottolineato come il giocatore sia molto determinato a far parte della squadra.

Victor Wembanyama, 21 anni, stella emergente della NBA e punto di riferimento dei San Antonio Spurs, ha deciso di allontanarsi momentaneamente dai riflettori per intraprendere un cammino del tutto inaspettato: un ritiro spirituale di dieci giorni in un monastero buddista, situato tra le montagne della provincia cinese dello Henan.

È stato ritratto in alcune foto con la testa completamente rasata e avvolto nella veste tradizionale dei monaci buddisti, un’immagine che ha immediatamente suscitato domande sul senso profondo della sua scelta.

È solo un momento di riflessione temporanea o l’inizio di un cambiamento più profondo? Quel che è certo è che, ritirato in un tempio tra le montagne cinesi, Wembanyama sembra in cerca di nuove energie.

