Video del 2026 riapre il caso Cinturrino e solleva nuovi interrogativi

La trasmissione di Rai3 Chi l’ha visto? ha mandato in onda un filmato riferito al 2026 nel quale è ripreso l’assistente capo di polizia Carmelo Cinturrino. Le immagini, provenienti da una telecamera a circuito chiuso, mostrano l’agente insieme a due colleghi all’interno di un piccolo negozio mentre parla di una quantità di droga che qualcuno dovrebbe custodire. La sequenza ha riportato al centro del dibattito mediatico una vicenda che ha già suscitato grande attenzione pubblica.

Il contenuto del filmato e le parole registrate

Nel video, visibile durante la puntata, si sente Cinturrino che dice: “Oh, se trovi la droga la metti da parte. Quando mi vedi, io domani mattina vengo, me la dai“. La registrazione ritrae l’uscita dell’agente e dei due colleghi dal supermarket, ma non documenta ulteriori sviluppi. Questo frammento è stato subito utilizzato dai media per ricostruire le possibili relazioni tra le operazioni di polizia e il traffico di stupefacenti nella zona interessata.

Impatto mediatico e prime reazioni

La diffusione del filmato ha alimentato discussioni e prese di posizione. Per molti osservatori, quelle frasi rappresentano un elemento che necessita di chiarimenti immediati; altri sottolineano che le immagini isolano un istante senza ricostruirne il contesto operativo. In ogni caso, la pubblicazione ha contribuito a intensificare l’attenzione sulla figura dell’agente e sugli accertamenti in corso.

La situazione giudiziaria di Cinturrino

Carmelo Cinturrino, assistente capo di 41 anni, è detenuto nel carcere di San Vittore dopo l’omicidio di Abderrahim Mansouri, avvenuto il 26 gennaio. L’agente è accusato di aver sparato il pusher al margine del bosco di Rogoredo; la sua versione dei fatti è al centro delle indagini della procura e degli approfondimenti difensivi. Secondo fonti giudiziarie, gli inquirenti stanno esaminando i trascorsi professionali dell’assistente capo per ricostruire dinamiche e responsabilità.

Difesa e nuove strategie legali

Durante un incontro in carcere con i suoi nuovi avvocati, gli avvocati Marco Bianucci e Davide Giuseppe Giugno, Cinturrino ha confermato di respingere con serenità tutte le imputazioni, compresa l’accusa di omicidio volontario. I legali hanno dichiarato che il fatto appare come «una tragedia che coinvolge tutti» e che il loro assistito non avrebbe avuto intenzione di uccidere. È in corso la valutazione delle mosse da compiere al Riesame e l’acquisizione di elementi difensivi utili a confutare le ipotesi circolate sui media.

Altri elementi emersi e provvedimenti interni

Contestualmente alle indagini, sono arrivate notizie relative ai risultati delle analisi: Cinturrino sarebbe risultato negativo ai test tossicologici. Inoltre, i colleghi che si trovavano con lui il pomeriggio dell’omicidio sono stati trasferiti ad altri uffici e privati di incarichi operativi, in attesa degli accertamenti interni. Questi provvedimenti rientrano nelle attività volte a preservare l’indagine e a evitare interferenze procedurali.

Il cambio di difensore e le implicazioni

L’agente ha revocato il mandato all’avvocato di fiducia precedente e ha affidato le proprie difese a nuovi legali; secondo alcune ricostruzioni, la decisione rifletterebbe la necessità di impostare una strategia diversa di fronte all’evolversi della vicenda e alla pressione mediatica. I difensori hanno invitato alla prudenza e alla cautela nel trarre conclusioni basate esclusivamente su notizie di stampa.

Che cosa resta da chiarire

Il filmato trasmesso rappresenta un tassello importante ma non esaustivo: manca ancora una contestualizzazione completa delle immagini e delle conversazioni registrate. Occorre verificare tempi, luoghi, ruoli e finalità delle azioni riprese per comprendere se quelle frasi siano riconducibili a comportamenti illeciti o a dinamiche operative differenti. Le indagini della procura e gli accertamenti interni continueranno a fornire elementi utili per delineare la verità processuale.

Prospettive processuali

Gli sviluppi giudiziari dipenderanno dall’incrocio delle prove tecniche, dai riscontri testimoniali e dall’analisi delle immagini. La difesa punta a dimostrare l’infondatezza di alcune ipotesi, mentre l’accusa lavorerà per chiarire responsabilità e concause dell’evento che ha portato alla morte di Mansouri. Nel frattempo, la vicenda rimane sotto i riflettori dell’opinione pubblica e dei media.