Germania, auto su folla alla parata di Carnevale: 30 feriti

Milano, 24 feb. (askanews) – In Germania un uomo a bordo di un’auto si è lanciato sulla folla durante una parata di Carnevale a Volkmarsen, vicino a Kassel, nella regione tedesca dell’Assia. I feriti sono oltre 30, fra loro molti bambini in piazza per il Carnevale, alcuni sono gravi.

Secondo la Bild, il conducente della Mercedes grigio metallizzata, che è stato arrestato, è un uomo di 29 anni, originario della regione e si è lanciato volontariamente sulla folla. Non un incidente dunque, ma un atto deliberato.

Secondo dei testimoni alcune persone fra la folla si sono scagliate contro l’uomo alla guida, che è stato portato via dai poliziotti presenti sul posto.